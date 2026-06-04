Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü

        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü

        İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen otomobiller kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 06:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü

        Yangın, Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki diğer 3 araca sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçlara müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

        4 OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

        DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan 4 otomobil söndürüldü. Yangın sonrası 2 araçta büyük çapta hasar oluşurken, diğer 2 otomobil ise kısmen zarar gördü.

        REKLAM

        KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde dururken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Yanan 4 otomobilin ise toplam değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda botoks yaptıran kadının işlem sonrası göz kapağı düştü

        İstanbul Zeytinburnu'nda düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, kendisini doktor olarak tanıtan şahsın evine giderek botoks yaptırdı. İddiaya göre, yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düşen ve 6 aya kadar geçmeyeceğini öğrenen Keten, konu ile ilgili şikayetçi oldu.(İHA)

        #Bakırköy
        #haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi