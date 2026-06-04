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        Haberler Gündem Samsun'da kimyasal sızıntı paniği! 6 polis etkilendi

        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği! 6 polis etkilendi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki geri dönüşüm tesisine tüfekle açılan ateş sonucu solvent ve tiner depoları zarar gördü. Meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilenen 6 polis hastaneye kaldırılırken, güvenlik gerekçesiyle 1 kilometrelik alan girişe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 01:18 Güncelleme:
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        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!

        Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu kimyasal sızıntıdan etkilenen 6 polis, hastaneye kaldırıldı. 1 kilometrelik alanı kapsayan bölgeye girişler kapatıldı.

        Olay, 20.30 sırlarında 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. U.G., iddiaya göre kendi iş yerinin bitişiğindeki O.K.’ye ait geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki solvent ve tiner dolu 1'er tonluk 4 depo zarar gördü.

        YAYILAN KOKU 6 POLİSİ HASTANELİK ETTİ

        Depoların delinmesi sebebiyle kimyasal maddelerin iş yeri içerisinden bölgeye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayılan kokudan dolayı 6 polis, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, kullandığı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

        Alınan güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi çevreleyen 1 kilometrelik alana giriş kapatıldı. Kimyasal sızıntının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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