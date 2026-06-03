NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Orta Doğu'daki savaşa rağmen ABD'den Ukrayna'ya PAC-2 ve PAC-3 Patriot füzelerinin "günlük ve haftalık olarak" ulaştırıldığını bildirdi.

Rutte, Kiev'de yapılan NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna karşısında Rusya'nın "giderek daha çaresiz hale geldiğini" belirten Rutte, "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla. Bu, 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla insanın bir ayda kaybedilmesi anlamına geliyor. Kesinlikle akıl almaz rakamlar." dedi.

Rutte ayrıca, "Rusya'nın saldırganlığını şiddetle kınıyoruz ve müzakere yoluyla barış çağrısında bulunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini göstermek için 32 müttefik ülkenin temsilcisiyle Kiev'e geldiğini aktaran Rutte, bir soru üzerine ABD'den Ukrayna'ya hayati füze önleme sistemlerinin akışının "günlük ve haftalık olarak" devam ettiğini söyledi.

Rutte, "Burada ABD'yi savunabilirim çünkü ABD'nin Ukrayna'ya PAC-2 ve PAC-3 Patriot füzesi gönderme konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya tüm kritik istihbaratı da sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Rutte, "Bu yüzden burada ABD'yi savunmak istiyorum. Buradaki sorun, ABD Başkanı'nın da söylediği gibi, üretim hızı. Başkan, bu ekipmanın üreticileriyle de temas halinde." dedi.

Rutte, sözlerine şöyle devam etti:

"Beyaz Saray'da bir toplantıdan sonra bu CEO'lardan biriyle görüştüm. Hala titriyordu. Sanırım Başkan orada oldukça baskıcı davrandı. Biliyorum ki, Başkan oldukça baskıcı ve aynı zamanda savunma sanayisi ile de görüşüyor. İyi haber şu ki, Orta Doğu'daki savaşa rağmen ABD'den gelen akış devam ediyor. Ancak elbette uzun vadede Ukrayna'nın şu anda, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmalıyız."

*Fotoğraf: AA, temsilidir