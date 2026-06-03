Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla" | Dış Haberler

        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da süren savaştaki kayıplarının aylık 30 binden fazla olduğunu ifade etti. Rutte, "Bu, 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla insanın bir ayda kaybedilmesi anlamına geliyor. Kesinlikle akıl almaz rakamlar." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Orta Doğu'daki savaşa rağmen ABD'den Ukrayna'ya PAC-2 ve PAC-3 Patriot füzelerinin "günlük ve haftalık olarak" ulaştırıldığını bildirdi.

        Rutte, Kiev'de yapılan NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Ukrayna karşısında Rusya'nın "giderek daha çaresiz hale geldiğini" belirten Rutte, "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla. Bu, 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla insanın bir ayda kaybedilmesi anlamına geliyor. Kesinlikle akıl almaz rakamlar." dedi.

        Rutte ayrıca, "Rusya'nın saldırganlığını şiddetle kınıyoruz ve müzakere yoluyla barış çağrısında bulunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini göstermek için 32 müttefik ülkenin temsilcisiyle Kiev'e geldiğini aktaran Rutte, bir soru üzerine ABD'den Ukrayna'ya hayati füze önleme sistemlerinin akışının "günlük ve haftalık olarak" devam ettiğini söyledi.

        Rutte, "Burada ABD'yi savunabilirim çünkü ABD'nin Ukrayna'ya PAC-2 ve PAC-3 Patriot füzesi gönderme konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum." diye konuştu.

        ABD'nin Ukrayna'ya tüm kritik istihbaratı da sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Rutte, "Bu yüzden burada ABD'yi savunmak istiyorum. Buradaki sorun, ABD Başkanı'nın da söylediği gibi, üretim hızı. Başkan, bu ekipmanın üreticileriyle de temas halinde." dedi.

        Rutte, sözlerine şöyle devam etti:

        "Beyaz Saray'da bir toplantıdan sonra bu CEO'lardan biriyle görüştüm. Hala titriyordu. Sanırım Başkan orada oldukça baskıcı davrandı. Biliyorum ki, Başkan oldukça baskıcı ve aynı zamanda savunma sanayisi ile de görüşüyor. İyi haber şu ki, Orta Doğu'daki savaşa rağmen ABD'den gelen akış devam ediyor. Ancak elbette uzun vadede Ukrayna'nın şu anda, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmalıyız."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta 15 yıl süren inşaat projesinde dolandırıcılık iddiası: 4 binden fazla mağdur var

        Esenyurt'ta bir gayrimenkul firması tarafından 2011'de temeli atılan 7 bloktan oluşan yaklaşık 5 bin dairelik konut projesinde iddiaya göre binlerce kişi mağdur oldu. Evlerini teslim alanlar ise, içi tamamlanmamış ve metrekaresi küçük dairelerle karşılaştı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Sigorta masraf değil
        Sigorta masraf değil
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!