Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımlar! Galatasaray...
2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar açıklandı. Listede Türkiye'den Galatasaray da yer aldı...
Giriş: 02 Haziran 2026 - 19:19
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak maçla başlayacak.
Turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar belli olurken, listede Galatasaray da yer aldı.
İşte 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımlar...
12- LIVERPOOL (11)
11- BORUSSIA DORTMUND (11)
10- GALATASARAY (11)
9- MANCHESTER UNITED (11)
8- AL-HILAL (12)
7- ATLETICO MADRID (12)
6- CRYSTAL PALACE (12)
5- BARCELONA (14)
4- PSG (15)