Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP, MYK üyelerini açıklıyor! | Son dakika haberleri

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklanıyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde MYK üyelerini parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından bildirildi. İşte o isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde MYK üyelerini parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından bildirildi.

        İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri:

        • Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan

        • Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

        • Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

        • Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        REKLAM

        • Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        REKLAM

        • Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        • Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri doğrudan Genel Başkana bağlı olarak faaliyet gösterecek olup çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütülecek.

        İLK TOPLANTI YAPILACAK

        Öte yandan Parti Sözcüsü Sarı, bugün yeni üyelerle birlikte saat 18.00'de ilk toplantının yapılacağını duyurdu.

        "ŞANS YOK"

        Parti Sözcüsü, Kurultay hakkında yaptığı açıklamada ise "Mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılma şansı yok." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 1 Haziran 2026 (ABD Ve İran'ın Anlaşma Olasılığından İsrail Rahatsız Mı?)

        ABD ve İran anlaşmaya ne kadar yakın? İran uzlaşıdan yana dğil mi? ABD ve İran'ın anlaşma olasılığından İsrail rahatsız mı? İsrail neden yeni saldırı emri verdi? Lübnan'da ne yapmaya çalışıyor, bir uzlaşı istemiyor mu? İsrail'in amacı ne? ABD ve İran'ın teması sürerken neden Lübnan'a saldırıyor? HT ...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde