CHP, MYK üyelerini açıkladı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklanıyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde MYK üyelerini parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından bildirildi. İşte o isimler...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde MYK üyelerini parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından bildirildi.
İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri:
• Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
• Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
• Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
• Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
• Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri doğrudan Genel Başkana bağlı olarak faaliyet gösterecek olup çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütülecek.
İLK TOPLANTI YAPILACAK
Öte yandan Parti Sözcüsü Sarı, bugün yeni üyelerle birlikte saat 18.00'de ilk toplantının yapılacağını duyurdu.
"ŞANS YOK"
Parti Sözcüsü, Kurultay hakkında yaptığı açıklamada ise "Mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılma şansı yok." ifadelerini kullandı.