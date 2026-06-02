        Haberler Gündem Politika Son dakika Özgür Özel açıklama: CHP Grup Başkanı Özel'den kurultay çıkışı | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde

        TBMM'de, CHP milletvekillerine grup toplantısında seslenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinde yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 13:38 Güncelleme:
        

        CHP grup toplantısı, her hafta salı günü olduğu gibi Meclis'te gerçekleşti. Toplantı başlamadan 2 saat öncesinden itibaren görevdeki ve eski milletvekilleri salonda yerlerini aldı.

        ÖZEL KÜRSÜYE ÇIKTI

        Saat: 13.30'u gösterdiğinde ise CHP Grup Başkanı olarak Özgür Özel, partililerine seslenmek üzere kürsüye çıktı. Özel, 'mutlak butlan' kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin konuşuyor:

        "Değerli milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, partimiz adına görev yapmış olan grup başkan vekillerimiz ve Türkiye'nin dört bir yanından partisine sahip çıkmak için koşup gelen belediye başkanlarımız tüm dostlarımız hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Meclis, çok kalabalık grup toplantısı gördü 3 bin 200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum.

        Bu bir toplantı değildir, partiye karşı saldırılara göğüs germe ve yürüyüşe geçme ziyaretidir. Üç haftalık aranın ardından milletin meclisinde olmamız gereken yerde, olmamız gereken kürsüdeyiz. Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta; dostu düşmanı ayırmakta. Siz sokaktaki öfkeyi görenlersiniz ama bizim görevimiz bu öfkeyi bu kutsal çatının altına taşımak değildir. Bizim görevimiz bu çatının altına bir mücadele ve umut seslerini taşımaktır.

        Son toplantımızdan sonra 19 Mayıs ve Kurban bayramımızı zehir eden bir takım gelişmeler yaşadık. Bütün Arap Alevi vatandaşlarımızın bugün bayramı. Onların güzel dualarını alıyor ve bayramlarını kutluyorum. Ayrıca Gezi eylemlerinin 13. yılını geride bıraktık. Gezi eylemlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi, gençlerimizi rahmetle anıyorum.

        Hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz ve milletin gündeminden kopamayız. Halkımızın ağır bir ekonomik kriz altında, 2018'den beri ezildiğini görüyoruz. Açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı 114 bin TL'yi aştı. Emekçilerin, yoksulluk ve açlık sınırının altında olduğunu görmekteyiz. Esnaf kan ağlıyor, çiftçi yaşı 58'i bulmuş. Gıda enflasyonunda Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sıradadır. Ülke beceriksizce yönetilmektedir. Bunun nedeni liyakatsiz kadrolar ve iktidarı kaybetmemek için ardı arkası kesilmeyen operasyonlardır. Türkiye'de artık millet kazandı demeden bu kriz bitmeyecektir.

