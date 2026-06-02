        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı

        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı

        Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezinin (CWUR), bu yılki "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı

        CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

        Sıralama, "eğitim", "istihdam edilebilirlik", "öğretim üyeleri" ve "araştırma" olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı ve "araştırma" alanında "araştırma çıktısı", "yüksek kaliteli yayınlar", "etki" ve "atıflar" da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu.

        Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, 666'ncı sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu.

        Bu üniversiteyi ilk 1000'de 707'nci sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733'üncü sıradaki Ankara Üniversitesi, 736'ncı sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 785'inci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813'üncü sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939'uncu sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989'uncu sıradaki Koç Üniversitesi takip etti.

        SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

        İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise sırasıyla şöyle:

        Ege Üniversitesi (1052), Çukurova Üniversitesi (1106), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127), Bilkent Üniversitesi (1140), Gazi Üniversitesi (1151), Yıldız Teknik Üniversitesi (1191), Dokuz Eylül Üniversitesi (1206), Erciyes Üniversitesi (1265), Gaziantep Üniversitesi (1289), Atatürk Üniversitesi (1351), İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397), İstanbul Aydın Üniversitesi (1438), Akdeniz Üniversitesi (1446), Mersin Üniversitesi (1448), Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494), Uludağ Üniversitesi (1506), TOBB Ekonomi ve Teknoloji (1515), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532), Bahçeşehir Üniversitesi (1553), Fırat Üniversitesi (1559), Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588), Adıyaman Üniversitesi (1612), Selçuk Üniversitesi (1633), Kafkas Üniversitesi (1653), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688), Sabancı Üniversitesi (1700), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716), Özyeğin Üniversitesi (1773), Kocaeli Üniversitesi (1787), Sakarya Üniversitesi (1790), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809), Bingöl Üniversitesi (1854), Süleyman Demirel Üniversitesi (1872), Giresun Üniversitesi (1878), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939), Sinop Üniversitesi (1986) ve Gebze Teknik Üniversitesi (1992).

        EN İYİ ÜNİVERSİTE HARVARD

        "En iyi üniversiteler" sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.

        Bu üniversitenin ardından 2'nci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 3'üncü sırada Stanford, 4'üncü sırada Cambridge, 5'inci sırada Oxford, 6'ncı sırada Princeton, 7'nci sırada Pensilvanya, 8'inci sırada Columbia, 9'uncu sırada Yale ve 10'uncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı.

