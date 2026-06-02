        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Avrupa'da en çok Türkler çalışıyor

        Avrupa'da en çok Türkler çalışıyor

        Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçen yıl haftalık fiili çalışma süresi 35,9 saat oldu. AB üyesi ülkelerde 39,6 saat ile en uzun Yunanistan çalıştı. Hollanda'da 31,9 saat olan haftalık çalışma süresi, Türkiye'de 42,4 saat olarak gerçekleşti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 07:40 Güncelleme:
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor

        Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) yayımladığı istatistiklere göre, 2025 yılında 20-64 yaş grubunda tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların asıl işlerindeki haftalık fiili çalışma süresi 35,9 saat olarak belirlendi. EUROSTAT’ın yayımladığı fiili haftalık çalışma saatleri, bir kişinin ana işinde bir haftada harcadığı toplam saat sayısını ifade ediyor. Çalışma sürelerine fazla mesai saatleri de dahil ediliyor.

        AB ülkelerinde en uzun çalışma süresi komşularımız Yunanistan’da ve Bulgaristan’da ölçüldü. Bu iki ülkede çalışma süresi sırasıyla 39,6 ve 38,7 saat oldu. Bu iki ülkeyi, son yıllarda özellikle sanayide hızlı büyüyen Polonya (38,7) ve Litvanya (38,4) izledi.

        AB üyesi ülkelerde haftalık en kısa çalışma süresi 31,9 saat ile Hollanda’da oldu. Hollanda’yı 33,9 saat ile Almanya ve Danimarka, 34 saat ile de Avusturya takip etti.

        AB’ye aday ülkeler de dahil edildiğinde Avrupa’da geçen yıl en uzun çalışma süresi 42,4 saat ile Türkiye’de ölçüldü. Çalışma süresi Bosna Hersek’te 40,9 saat, Sırbistan’da 40,6 saat oldu.

        TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA SÜRESİ 10 YILDA 4,4 SAAT AZALDI

        Avrupa Birliği’nde 2015 yılında haftalık fiili çalışma süresi 36,9 saat idi. AB ülkelerinde haftalık çalışma süresi 10 yılda 1 saat azaldı.

        Türkiye’de ise 2015 yılında 46,6 saat olan haftalık çalışma süresi o tarihten bu yana kısaldı. Pandeminin yaşandığı 2020 yılında 42,9 saate kadar gerileyen Türkiye’deki haftalık çalışma süresi 2022-2023 yıllarında 44,2 saate çıktıktan sonra yeniden kısalmaya başladı. Türkiye’de çalışma süresi 10 yıllık dönemde 4,4 saat azaldı.

        TÜRKİYE’DE EN UZUN SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİ ÇALIŞIYOR

        Avrupa Birliği’nde en uzun çalışma süresi 42 saatle tarım, ormancılık ve balıkçılık işçilerinde kaydedildi. Onları yöneticiler (40,6), silahlı kuvvetler mensupları (39,4), tesis, makine operatörleri ve montajcılar (38,3), zanaat ve ilgili mesleklerde çalışanlar (38,3), teknisyenler ve yardımcı profesyoneller (35,6), profesyoneller (35,4), hizmet ve satış personeli (34,5), büro destek çalışanları (34,0) ve temel meslekler (31,8) izledi.

        Türkiye’de ise en uzun haftalık çalışma süresi 50,4 saatle silahlı kuvvetler mensuplarında kaydedildi. Türkiye’de haftalık çalışma süresi hizmet ve satış personelinde 47,4 saat, yöneticilerde 45,0, tesis ve makine operatörleri ile montajcılarında 44,8, zanaat ve ilgili meslek çalışanlarında 42,7, teknisyenler ve yardımcı profesyonellerde 42,2, büro destek çalışanlarında 41,4, temel mesleklerde 39,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık işçilerinde 38,8, profesyonellerde 37,6 saat olarak hesaplandı.

