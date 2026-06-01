Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi

Yılmaz Erdoğan, pazar alışverişinden fotoğraflar paylaştı. Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde hayatını sürdüren usta oyuncu, domates, biber ve sarımsak aldı.

Pazar esnafıyla da sohbet eden Erdoğan, fotoğraflarına "Köyceğiz'de pazar" notunu düştü.

Yılmaz Erdoğan, hayranlarını kırmayarak, fotoğraf da çektirdi.

Yılmaz Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, “Köyceğiz’e gitmemin nedeni İstanbul’daki hayatımın bir AVM’de kahve içmek, trafikte beklemek ve eve dönmek olduğunu anladığımdandır. Orada plato kurduk. İşi de oraya götürdüm. İnziva lafı var; öyle bir şey yok. Tam tersi daha çok çalışıyoruz. Bir de tarla işi var oralarda. Buğdaydan susama kadar her şeyi ekiyoruz" demişti.

Erdoğan, 2016’da çiftliğini film platosu haline getirdi. Çiftliğinde çektiği ilk film 1970’li yıllarda Hakkâri’nin belediye başkanlığını yapan dedesi Mehmet Sait Atay’ın hayatının bir bölümünü hikâye edinen ‘Ekşi Elmalar’ oldu. Sonra ‘Tatlım Tatlım’, ‘Kolonya Cumhuriyeti’ ve ‘Deliha 2’ çekildi.

Usta yönetmen, projeleri için Köyceğiz’i tercih etmesiyle ilgili, “Çiftlik hayatı bana iyi geldi. Tam randımanlı üretebiliyorum” diyor.