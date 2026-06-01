        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon! Yasa dışı bahis detayı!

        Süper Lig maçlarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!

        Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘yasa dışı bahis’ suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi. Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Temsili fotoğraf: İHA

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
