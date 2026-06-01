Yapay zekanın son yıllarda yaşadığı olağanüstü gelişim, özellikle büyük dil modelleri, generative AI uygulamaları ve devasa veri merkezleri sayesinde küresel yarı iletken talebini tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı. Bu teknolojik devrim, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için giderek daha güçlü ve verimli çiplere olan ihtiyacı patlattı.

Sektörün tartışmasız lideri Nvidia, Hopper’dan Blackwell serisine uzanan yenilikçi mimarileriyle AI çiplerinde ezici bir üstünlük kurarken, piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketleri arasına girmeyi başardı. Ancak bu teknolojik üstünlük, aynı zamanda ABD-Çin arasındaki stratejik rekabetin de odağı haline geldi. Ulusal güvenlik endişeleriyle hareket eden ABD yönetimi, Çin’in yapay zeka alanında ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla ileri seviye çip ihracat kontrollerini sürekli sıkılaştırıyor. İşte bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Nvidia’nın en sofistike Blackwell işlemcileri dahil üst düzey AI çiplerinin Çin bağlantılı şirketlere dolaylı yollarla ulaşmasını engellemek için kritik bir adım attı.

YASAL BOŞLUK KAPATMA HAMLESİ

ABD Ticaret Bakanlığı, Pazar günü beklenmedik bir şekilde yayınladığı yeni rehberlikle, Çin merkezli şirketlerin Malezya, Singapur ve benzeri üçüncü ülkelerdeki iştirak ve bağlı kuruluşlarına Nvidia’nın en gelişmiş Blackwell işlemcileri dahil üst düzey AI çiplerinin sevkiyatını engelleyeceğini duyurdu. Bu adım, Biden yönetiminin son döneminde hazırlanan “AI Diffusion Rule” (Yapay Zeka Yayılma Kuralı) adlı düzenlemenin Trump yönetimi tarafından uygulanmamasının yarattığı önemli bir yasal boşluğu kapatıyor. Daha önce bu boşluk nedeniyle Çinli şirketler, ABD’nin doğrudan Çin’e uyguladığı ihracat yasağını aşmak için yurt dışındaki şirketlerini kullanarak yüz binlerce üst düzey çipi kolayca temin edebiliyordu. Yeni rehberlik ile ABD, 2023’ten beri yürürlükte olan lisans zorunluluğunu netleştirerek Çin merkezli herhangi bir firmanın yurt dışındaki operasyonlarını da kontrole dahil etmiş oldu.

ÇİN MERKEZLİ ŞİRKETLERİN YURT DIŞI İŞTİRAKLERİNE SIKI KISITLAMA

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Bureau of Industry and Security (BIS), Çin merkezli herhangi bir şirketin yurt dışındaki iştiraklerine de lisans zorunluluğu getirerek kontrolleri genişletti. Bakanlık sözcüsü, “Kritik Amerikan teknolojisini korumak için ihracat kontrollerini titizlikle uygulamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Nvidia’dan yapılan açıklamada ise şirketin zaten Ticaret Bakanlığı’nın daha önceki mektubu doğrultusunda bu çipleri sevkedemediği belirtildi. AMD ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

YÜZ BİNLERCE ÇİPİN KAÇAK YOLLA ULAŞTIĞI ENDİŞESİ

Washington’da dolaşıma giren bir raporda “sel gibi açıldı” ifadesiyle tanımlanan bu yasal boşluk sayesinde son bir yılda yüz binlerce üst düzey AI çipinin Çin bağlantılı şirketlere ulaştığı tahmin ediliyor. Eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve teknoloji-ulusal güvenlik uzmanı Chris McGuire, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bu çok büyük bir sorun” diyerek Çin şirketlerinin ölçekli alımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

HALA ÇÖZÜLEMEYEN DİĞER GÜVENLİK AÇIKLARI

Yeni rehberlik, TSMC gibi önde gelen çip üreticilerinin yüksek performanslı AI çiplerini Çin bağlantılı paravan şirketlere satmaması için ek inceleme (due diligence) yükümlülüğünü getirmiyor. Ayrıca halihazırda kullanılan çiplerin veri merkezlerinde servisi ve işletilmesi konusunda da herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Bu durum, kontrollerin henüz tam anlamıyla sıkılaştırılmadığını gösteriyor.

KÜRESEL ÇİP SAVAŞINDA YENİ DÖNEM

ABD’nin bu son hamlesi, yapay zeka üstünlüğü mücadelesinin yarı iletken sektörünü ne kadar derinden etkilediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Nvidia’nın teknolojik liderliği ile ABD’nin ihracat kontrolleri, küresel tedarik zincirlerini ve AI yarışını uzun süre şekillendirmeye devam edecek.