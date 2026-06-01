Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.810,06 %1,08
        DOLAR 45,9131 %0,13
        EURO 53,5633 %0,15
        GRAM ALTIN 6.644,03 %-0,65
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,87 %0,84
        BITCOIN 72.762,00 %-1,19
        GBP/TRY 61,8650 %0,22
        EUR/USD 1,1657 %-0,02
        BRENT 93,81 %2,95
        ÇEYREK ALTIN 10.862,62 %-0,66
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Google’dan sivrisinek ordusu! Laboratuvar yetiştirilen 32 milyon sivrisinek ordusu salınacak

        Laboratuvar yetiştirilen 32 milyon sivrisinek ordusu salınacak

        Google, Florida ve California'da iki yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisiyle steril hale getirilen erkek sivrisineklerin dişiyle çiftleşmesi sonucunda yumurtalar çıkmayacak, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonu azaltılacak. Şirketin 2014'te başlattığı Debug girişimi kapsamında yürütülen proje, kimyasal kullanmadan sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele etmeyi hedefliyor.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Google'dan sivrisinek ordusu!

        Yapay zeka teknolojilerindeki baş döndürücü ilerleme, tüm teknoloji dünyasını dönüştürmeye devam ediyor. Bu gelişimle birlikte gelen teknolojik atılım, bulut bilişimden otonom araçlara, tıbbi teşhisten bilimsel araştırmalara kadar birçok alanda çığır açarken, teknoloji devlerini de sadece dijital dünyada değil, biyoteknoloji, genetik ve halk sağlığı gibi fiziksel dünyadaki sorunlara da yöneltti.

        Alphabet’in (Google’ın ana şirketi) bünyesinde yürütülen projeler, bu dönüşümün en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesinin gücünü biyolojik mücadele alanına taşıyan Google, şimdi de sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede yenilikçi bir yöntemle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin Debug girişimi kapsamında planlanan 32 milyon steril erkek sivrisinek salımı projesi, hem çevre dostu bir yaklaşım sunuyor hem de teknoloji şirketlerinin insan hayatını doğrudan etkileyen küresel sağlık sorunlarına yönelik artan rolünü gözler önüne seriyor.

        GOOGLE’IN DEBUG İNİSİYATİFİ

        Google’ın Alphabet bünyesindeki Science birimi tarafından 2014 yılında başlatılan Debug projesi, on yıldan fazla süredir sivrisinek kaynaklı hastalıkların etkisini azaltmak için çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında araştırmacılar, yerel topluluklar ve hükümet kurumlarıyla iş birliği yapılarak hastalık bulaştıran sivrisinek popülasyonlarını kontrol etmenin yenilikçi yolları geliştiriliyor.

        REKLAM

        PROJE NASIL İŞLEYECEK?

        Google, laboratuvar ortamında üretilen erkek sivrisinekleri Wolbachia pipientis bakterisi ile enfekte edecek. Bu bakteriyle taşıyıcı hale gelen erkek sivrisinek, dişi bir sivrisinek ile çiftleştiğinde oluşan yumurtalar döllenmiş olsa dahi gelişemiyor ve çıkmıyor. Böylece zaman içinde bölgedeki sivrisinek nüfusu doğal yolla azaltılmış oluyor.Projenin en kritik noktalarından biri, yalnızca dişi sivrisineklerin ısırıp hastalık bulaştırabilmesi. Bu sayede erkek sivrisinek salımı, ısıran popülasyonu artırmıyor; tam tersine azaltılmasına katkı sağlıyor.

        İKİ YILLIK DENEME PLANI VE İZİN SÜRECİ

        ABD Federal Register’da Aralık 2025’te yayımlanan başvuruya göre, ilk yıl 16 milyon, ikinci yıl ise 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon steril erkek sivrisinek Florida ve California’da serbest bırakılacak. Başvuruda denemenin yapılacağı kesin bölgeler belirtilmiyor ve henüz bir başlangıç tarihi de yer almıyor. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından değerlendiriliyor.

        STERİLİZASYON YÖNTEMİ YENİ DEĞİL

        Zararlı böcek popülasyonlarını kontrol etmek amacıyla kısırlaştırma yöntemi onlarca yıldır kullanılan ve kimyasal içermeyen bir alternatif olarak kabul ediliyor. Bu teknik daha önce New World screwworm (vida sineği) ve Akdeniz meyve sineği gibi türlerle mücadelede başarıyla uygulanmıştı. Google’ın projesi, bu köklü yöntemi modern laboratuvar teknikleriyle sivrisineklere uyarlıyor.

        Google’ın bu girişimi, büyük teknoloji şirketlerinin halk sağlığı ve biyolojik mücadele alanlarına yönelik artan ilgisinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

        *HABERİN GÖRSELİ YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞTUR

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akdeniz'de balina görüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüntülendi. Gezi teknesiyle denize açılan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ilgi topladı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Evlendiler
        Evlendiler
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!