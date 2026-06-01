Yapay zeka teknolojilerindeki baş döndürücü ilerleme, tüm teknoloji dünyasını dönüştürmeye devam ediyor. Bu gelişimle birlikte gelen teknolojik atılım, bulut bilişimden otonom araçlara, tıbbi teşhisten bilimsel araştırmalara kadar birçok alanda çığır açarken, teknoloji devlerini de sadece dijital dünyada değil, biyoteknoloji, genetik ve halk sağlığı gibi fiziksel dünyadaki sorunlara da yöneltti.

Alphabet’in (Google’ın ana şirketi) bünyesinde yürütülen projeler, bu dönüşümün en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesinin gücünü biyolojik mücadele alanına taşıyan Google, şimdi de sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede yenilikçi bir yöntemle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin Debug girişimi kapsamında planlanan 32 milyon steril erkek sivrisinek salımı projesi, hem çevre dostu bir yaklaşım sunuyor hem de teknoloji şirketlerinin insan hayatını doğrudan etkileyen küresel sağlık sorunlarına yönelik artan rolünü gözler önüne seriyor.

GOOGLE’IN DEBUG İNİSİYATİFİ

Google’ın Alphabet bünyesindeki Science birimi tarafından 2014 yılında başlatılan Debug projesi, on yıldan fazla süredir sivrisinek kaynaklı hastalıkların etkisini azaltmak için çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında araştırmacılar, yerel topluluklar ve hükümet kurumlarıyla iş birliği yapılarak hastalık bulaştıran sivrisinek popülasyonlarını kontrol etmenin yenilikçi yolları geliştiriliyor.

REKLAM

PROJE NASIL İŞLEYECEK?

Google, laboratuvar ortamında üretilen erkek sivrisinekleri Wolbachia pipientis bakterisi ile enfekte edecek. Bu bakteriyle taşıyıcı hale gelen erkek sivrisinek, dişi bir sivrisinek ile çiftleştiğinde oluşan yumurtalar döllenmiş olsa dahi gelişemiyor ve çıkmıyor. Böylece zaman içinde bölgedeki sivrisinek nüfusu doğal yolla azaltılmış oluyor.Projenin en kritik noktalarından biri, yalnızca dişi sivrisineklerin ısırıp hastalık bulaştırabilmesi. Bu sayede erkek sivrisinek salımı, ısıran popülasyonu artırmıyor; tam tersine azaltılmasına katkı sağlıyor.

İKİ YILLIK DENEME PLANI VE İZİN SÜRECİ

ABD Federal Register’da Aralık 2025’te yayımlanan başvuruya göre, ilk yıl 16 milyon, ikinci yıl ise 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon steril erkek sivrisinek Florida ve California’da serbest bırakılacak. Başvuruda denemenin yapılacağı kesin bölgeler belirtilmiyor ve henüz bir başlangıç tarihi de yer almıyor. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından değerlendiriliyor.

STERİLİZASYON YÖNTEMİ YENİ DEĞİL

Zararlı böcek popülasyonlarını kontrol etmek amacıyla kısırlaştırma yöntemi onlarca yıldır kullanılan ve kimyasal içermeyen bir alternatif olarak kabul ediliyor. Bu teknik daha önce New World screwworm (vida sineği) ve Akdeniz meyve sineği gibi türlerle mücadelede başarıyla uygulanmıştı. Google’ın projesi, bu köklü yöntemi modern laboratuvar teknikleriyle sivrisineklere uyarlıyor.

Google’ın bu girişimi, büyük teknoloji şirketlerinin halk sağlığı ve biyolojik mücadele alanlarına yönelik artan ilgisinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

*HABERİN GÖRSELİ YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞTUR