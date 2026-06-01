KUZEY MAKEDONYA'DA TANIDIK İSİMLER

Kuzey Makedonya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde J Grubu'nda Belçika, Galler, Kazakistan ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Topladığı 13 puanla grubunu 3. sırada tamamlayan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarısından dolayı play-off turu oynadı. Balkan ekibi, Danimarka'ya 4-0 yenildi ve Dünya Kupası şansını kaybetti.

Kuzey Makedonya'yı Teknik Direktör Goce Sedloski çalıştırırken, kadrosunda ise Konyaspor'dan Enis Bardhi, Kocaelispor'dan Darko Churlinov ile bir dönem Türkiye'de forma giyen Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov yer alıyor.