İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı 'yolsuzluk' operasyonu başlatıldı.
DHA'da yer alan habere göre yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu, belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sanal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darbedildiği, fiilen çalışmayan kişilere kamuoyundaki adıyla 'bankamatik personel' olarak maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı tespit edildiği belirtildi.
6 İLDE 62 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheliye yönelik bugün İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
53 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün cezaevi olduğu, 4'ünün yurt dışında ve 2'sinin de yurt içinde firari konumda olduğu öğrenildi.
OPERASYON KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİLER
1. Görkem Duman – Belediye Başkanı
2. Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı
3. Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı
4. İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı
5. Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı
6. Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü
7. Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
8. Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü
9. Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi
10. Aras İş – İmar Durum Şefi
11. Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü
12. Ecem Eren – Mimar
13. Emrah Baş – Firma Sahibi
14. Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
15. Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
16. Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı
17. Hakan Ördek – Firma Sahibi
18. Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
19. Serkan Altun – Firma Sahibi
20. Toygun Varol – Harita Müdürü
21. Nihat Taşçılar – Firma Sahibi
22. Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi
23. Suat Tekdemir – Firma Sahibi
24. Rıdvan Demir – Firma Sahibi
25. Ramazan Altun – Firma Sahibi
26. Hakan Okutucu – İmar Müdürü
27. Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru
28. Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru
29. Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı
30. Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi
31. Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
32. Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
33. Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
34. Senem Akyüz – Büro Personeli
35. Zekiye Avcı – Eski Şef
36. Sude Kasapoğlu – Büro Personeli
37. Mergül Şen – Personel
38. Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü
39. Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog
40. Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı
41. Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı
42. Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
43. Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili
44. Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı
45. Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu
46. Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı
47. Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı
48. Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı
49. Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı
50. Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı
51. Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
52. İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
53. Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
54. Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
55. Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)
56. Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
57. Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
58. S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)
59. K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
60. M. K. – Firma Sahibi (Firari)
61. Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)
62. D. Y. – Firma Sahibi (Firari)