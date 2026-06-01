        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de, Buca Belediyesi'ne operasyon Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltında | Son dakika haberleri

        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon

        İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 07:51 Güncelleme:
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı 'yolsuzluk' operasyonu başlatıldı.

        DHA'da yer alan habere göre yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu, belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sanal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darbedildiği, fiilen çalışmayan kişilere kamuoyundaki adıyla 'bankamatik personel' olarak maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı tespit edildiği belirtildi.

        6 İLDE 62 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheliye yönelik bugün İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

        53 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 3'ünün cezaevi olduğu, 4'ünün yurt dışında ve 2'sinin de yurt içinde firari konumda olduğu öğrenildi.

        OPERASYON KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİLER

        1.⁠ ⁠Görkem Duman – Belediye Başkanı

        2.⁠ ⁠Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı

        3.⁠ ⁠Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı

        4.⁠ ⁠İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı

        5.⁠ ⁠Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı

        6.⁠ ⁠Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü

        7.⁠ ⁠Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

        8.⁠ ⁠Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü

        9.⁠ ⁠Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi

        10.⁠ ⁠Aras İş – İmar Durum Şefi

        11.⁠ ⁠Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü

        12.⁠ ⁠Ecem Eren – Mimar

        13.⁠ ⁠Emrah Baş – Firma Sahibi

        14.⁠ ⁠Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

        15.⁠ ⁠Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli

        16.⁠ ⁠Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı

        17.⁠ ⁠Hakan Ördek – Firma Sahibi

        18.⁠ ⁠Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

        19.⁠ ⁠Serkan Altun – Firma Sahibi

        20.⁠ ⁠Toygun Varol – Harita Müdürü

        21.⁠ ⁠Nihat Taşçılar – Firma Sahibi

        22.⁠ ⁠Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi

        23.⁠ ⁠Suat Tekdemir – Firma Sahibi

        24.⁠ ⁠Rıdvan Demir – Firma Sahibi

        25.⁠ ⁠Ramazan Altun – Firma Sahibi

        26.⁠ ⁠Hakan Okutucu – İmar Müdürü

        27.⁠ ⁠Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru

        28.⁠ ⁠Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru

        29.⁠ ⁠Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı

        30.⁠ ⁠Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi

        31.⁠ ⁠Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

        32.⁠ ⁠Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

        33.⁠ ⁠Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

        34.⁠ ⁠Senem Akyüz – Büro Personeli

        35.⁠ ⁠Zekiye Avcı – Eski Şef

        36.⁠ ⁠Sude Kasapoğlu – Büro Personeli

        37.⁠ ⁠Mergül Şen – Personel

        38.⁠ ⁠Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü

        39.⁠ ⁠Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog

        40.⁠ ⁠Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı

        41.⁠ ⁠Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı

        42.⁠ ⁠Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi

        43.⁠ ⁠Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili

        44.⁠ ⁠Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı

        45.⁠ ⁠Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu

        46.⁠ ⁠Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı

        47.⁠ ⁠Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı

        48.⁠ ⁠Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı

        49.⁠ ⁠Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı

        50.⁠ ⁠Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı

        51.⁠ ⁠Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)

        52.⁠ ⁠İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)

        53.⁠ ⁠Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)

        54.⁠ ⁠Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)

        55.⁠ ⁠Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)

        56.⁠ ⁠Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)

        57.⁠ ⁠Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)

        58.⁠ ⁠S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)

        59.⁠ ⁠K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)

        60.⁠ ⁠M. K. – Firma Sahibi (Firari)

        61.⁠ ⁠Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)

        62.⁠ ⁠D. Y. – Firma Sahibi (Firari)

