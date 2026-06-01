        Tansiyon yeniden yükseldi: ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı | Dış Haberler

        Tansiyon yeniden yükseldi: ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı

        Tahran ve Washington hattında ateşkes görüşmeleri için yoğun diplomatik temasların sürdüğü bugünlerde tansiyon yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kuveyt'e yönelik füze ve İHA saldırılarının düzenlenmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, hafta sonu İran'daki bazı hedefleri vurduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 07:19 Güncelleme:
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı

        ABD, hafta sonu İran'daki askeri hedefleri vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları da bu sabah saatlerinde buna karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu. Bu gelişme, üç aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler sürerken yaşanan karşılıklı saldırıların son halkası oldu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Körfez kıyısındaki İran hedeflerine yönelik saldırıların, "uluslararası sularda görev yapan bir ABD MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesi de dahil olmak üzere İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiğini açıkladı.

        CENTCOM, X platformunda yaptığı paylaşımda, "ABD savaş uçakları hızlı bir şekilde karşılık vererek İran'a ait hava savunma sistemlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sularda seyreden gemiler için açık tehdit oluşturan iki tek yönlü saldırı İHA'sını imha etti" ifadelerini kullandı. CENTCOM ayrıca, devam eden ateşkes sürecinde ABD unsurlarını ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğini belirtti.

        İran Devrim Muhafızları ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, güney İran'daki saldırıda kullanıldığı belirtilen bir ABD hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu ancak hangi üssün vurulduğunu belirtmedi.

        KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

        Kuveyt'te bulunan ve büyük bir ABD üssüne ev sahipliği yapan bölgede, pazartesi günü hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını engellediği, ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Ancak ayrıntı verilmedi.

        ABD ile İran, nisan başında yürürlüğe giren ateşkesin ardından, zaman zaman karşılıklı saldırılar düzenlemeye devam etti. Benzer bir karşılıklı saldırı geçen perşembe günü de yaşanmış ve her iki taraf tarafından benzer ifadelerle değerlendirilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, savaşta temel hedefinin İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumla nükleer silah geliştirmesini engellemek olduğunu söyledi. Tahran ise bunu planladığı yönündeki iddiaları sürekli olarak reddediyor.

        Trump'ın ayrıca Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'de akaryakıt fiyatlarının düşmesi için baskı altında olduğu ifade ediliyor.

