        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları açıklandı: Türkiye’den tek bir ilçe listeye girdi!

        National Geographic, dünyanın en iyi gastronomi rotalarını açıkladı. Bağcılık kültürüyle öne çıkan adalar, UNESCO gastronomi şehirleri, köklü sokak lezzetleri ve yerel mutfak geleneklerini yaşatan bölgelerin yer aldığı listede Türkiye'den yalnızca tek bir destinasyon kendine yer buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 08:38 Güncelleme:
        National Geographic’in yayımladığı “Best of the World 2026” listesi de bunu ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanından seçilen gastronomi rotaları; yerel üreticileri, sokak lezzetlerini, geleneksel tarifleri ve bölgesel mutfak kültürlerini öne çıkarıyor.

        Seyahat anlayışı değişiyor. Artık insanlar yalnızca tarihi yapıları gezmek, plajlarda vakit geçirmek ya da fotoğraf çekmek için değil; yeni tatlar keşfetmek, yerel mutfakları deneyimlemek ve kültürel sofraların parçası olmak için de yollara düşüyor.

        Listede Akdeniz diyetinin merkezi kabul edilen Girit’ten Vietnam’ın kahve başkentine kadar birçok farklı rota yer alırken, Türkiye’den listeye giren tek destinasyon ise Bozcaada oldu.

        GİRİT AKDENİZ DİYETİNİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

        Yunanistan’ın Girit Adası, uzun yaşamla ilişkilendirilen Akdeniz diyetinin doğduğu yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

        Zeytinyağı, yabani otlar, baklagiller, sebzeler ve deniz ürünleriyle şekillenen Girit mutfağının, düşük kalp hastalığı oranlarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Adada yemek kültürü yalnızca beslenme değil, sosyal yaşamın da önemli bir parçası olarak görülüyor.

        KANADA VE KOLOMBİYA YÜKSELEN LEZZET ROTALARI ARASINDA

        Kanada’nın Kelowna şehri; bağcılık kültürü, göl manzaralı restoranları ve yerel şaraplarıyla öne çıkıyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehir ilan edilen bölge, aynı zamanda güçlü göçmen mutfaklarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle deniz ürünleri, tropikal meyveler ve sokak lezzetleri bölgenin gastronomi kültürünün önemli parçaları arasında gösteriliyor.

        Kolombiya’nın Cartagena ve Barranquilla şehirleri ise modern yorumlarla yeniden canlanan Karayip mutfağı sayesinde dikkat çekiyor. Yerel deniz ürünleri, tropikal meyveler ve sokak lezzetleri bölgenin gastronomi kimliğini oluşturuyor. Bölgede düzenlenen büyük gastronomi festivalleri de turist ilgisini artırıyor.

        AVRUPA’DA GELENEKSEL TARİFLER YENİDEN YORUMLANIYOR

        Çekya’nın Olomouc ve Zlín şehirleri, geleneksel tarifleri modern tekniklerle yeniden yorumlayan restoranlarıyla listede yer aldı.

        İngiltere’nin Somerset bölgesi ise cheddar peyniri ve geleneksel elma şarabı üretimiyle dikkat çekiyor. Londra’da ise mahalle fırınları, bagel dükkanları ve çok kültürlü sokak lezzetleri öne çıkan gastronomi deneyimleri arasında gösteriliyor.

        ASYA’DA KAHVE VE SOKAK LEZZETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

        Vietnam’daki Buôn Ma Thuột şehri, dünyanın yükselen kahve merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bölge özellikle robusta kahvesiyle dikkat çekiyor.

        Singapur ise Çin, Malay ve Endonezya etkilerini bir araya getiren Peranakan mutfağıyla listede yer aldı. Geleneksel tarifler ve sokak lezzetleri, şehrin gastronomi kültürünün temel parçaları arasında gösteriliyor.

        GASTRONOMİ ODAKLI TREN YOLCULUKLARI DA LİSTEDE

        Listede yalnızca şehirler değil, gastronomi deneyimi sunan tren rotaları da bulunuyor.

        İtalya’daki La Dolce Vita Orient Express, İskoçya’daki Royal Scotsman ve İngiltere’deki Britannic Explorer gibi trenlerde bölgesel menüler servis ediliyor. Yolcular seyahat ettikleri bölgenin mutfağını yolculuk boyunca deneyimleyebiliyor.

        TÜRKİYE’DEN LİSTEYE GİREN TEK ROTA BOZCAADA OLDU

        National Geographic’in listesinde Türkiye’den yalnızca Bozcaada yer aldı.

        Ege’nin sakin adası; bağcılık kültürü, yerel şarap üretimi ve Ege mutfağıyla dikkat çekiyor. Özellikle Karalahna ve Çavuş üzümlerinden yapılan şaraplar, adanın gastronomi kültürünün önemli parçaları arasında gösteriliyor.

        Üzüm yaprağına sarılı sardalyalar, Ege otlarıyla hazırlanan mezeler ve yerel kahvaltılar da Bozcaada’yı öne çıkaran detaylar arasında yer alıyor.

        İşte dünyanın en iyi 15 gastronomi rotası…

        Girit – Yunanistan

        Kelowna – Kanada

        Hawaii – ABD

        Buôn Ma Thuột – Vietnam

        Çekya

        Lucknow – Hindistan

        Kuzey Kolombiya

        Gastronomi odaklı tren yolculukları

        Güney Tazmanya – Avustralya

        Singapur

        Somerset – İngiltere

        Sonora – Meksika

        Bozcaada – Türkiye

        Minneapolis, Minnesota – ABD

        Cape Town – Güney Afrika

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
