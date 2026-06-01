BU HASTALIK VÜCUDU ADIM ADIM TAŞA ÇEVİRİYOR
Dünyada son derece nadir görülen hastalıklardan biri olan Fibrodisplazi Ossifikans Progresiva (FOP), insan bedenini zamanla adeta ikinci bir iskeletle kaplıyor.
Halk arasında “taş adam sendromu” olarak da bilinen bu genetik rahatsızlık, kasların, bağ dokularının ve tendonların kemikleşmesine neden oluyor. Uzmanlara göre dünya genelinde yalnızca yaklaşık 800 kişide görülen hastalık, tıp dünyasının en gizemli vakalarından biri olarak kabul ediliyor.
GENETİK BİR MUTASYONLA ORTAYA ÇIKIYOR
Fibrodisplazi Ossifikans Progresiva, ACVR1 adlı gendeki mutasyon nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu mutasyon, vücudun normalde kemik oluşturmaması gereken bölgelerde yeni kemik dokuları üretmesine yol açıyor.
Hastalık doğuştan geliyor ancak belirtiler çoğu zaman çocukluk döneminde fark ediliyor. Özellikle ayak başparmağındaki şekil bozukluğu, FOP’un ilk işaretlerinden biri olarak görülüyor.
KÜÇÜK BİR DARBE BİLE TEHLİKELİ OLABİLİYOR
FOP hastaları için sıradan bir düşme, çarpma hatta kas içine yapılan bir iğne bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü vücut, travmaya karşı aşırı tepki vererek o bölgede yeni kemik oluşumunu tetikleyebiliyor.
Zamanla omuzlar, boyun, sırt ve eklemler hareket kabiliyetini kaybetmeye başlıyor. Hastalık ilerledikçe kişiler yürümekte, yemek yemekte hatta nefes almakta bile zorlanabiliyor.
VÜCUTTA İKİNCİ BİR İSKELET OLUŞUYOR
Uzmanlar, FOP’un en çarpıcı yönünün vücudun yavaş yavaş “ikinci bir iskelet” üretmesi olduğunu belirtiyor. Normal şartlarda esnek olması gereken kas ve bağ dokuları sertleşerek kemik yapısına dönüşüyor. Bu durum zaman içinde kişinin hareketlerini ciddi ölçüde kısıtlıyor ve yaşam kalitesini düşürüyor.
TEDAVİSİ HALA BULUNMUŞ DEĞİL
Günümüzde FOP’u tamamen iyileştiren kesin bir tedavi bulunmuyor. Doktorlar daha çok hastalığın ilerleme hızını azaltmaya ve ağrıları kontrol altında tutmaya yönelik yöntemler uyguluyor.