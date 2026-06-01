Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
Bolu'da, Anadolu Otoyolu'ndaki kavşaktaki yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 41 yaşındaki Yusuf Ergen ve eşi 25 yaşındaki Elif Ergen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, 6 yaşındaki E.G. ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 01 Haziran 2026 - 08:01
Bolu'da yürekleri yakan kaza, dün saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi.
TRAFİK TABELASINA ÇARPTI
Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen (41) yönetimindeki otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı.
KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'daki habere göre kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Araçta bulunan çiftin çocukları E.G. (6) ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cansız bedenler inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
