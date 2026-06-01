        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!

        Mardin'de 2 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında feci bir haber daha geldi. Korkunç olayda yaralanan Vejdi Kılınç da hastanede hayatını kaybetti. Böylece kavgaya ilişkin ölü sayısı 3 oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında yaralanan Vejdi Kılınç (50), hastanede hayatını kaybetti. Böylece kavgaya ilişkin ölü sayısı 3 oldu.

        DHA'nın haberine göre olay, 28 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi.

        Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        15 GÖZALTI

        Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35), hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Vejdi Kılınç (50) Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kılınç, bu sabah hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri devam ediyor.

