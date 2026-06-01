Gayrimenkul satışları, bayram tatili etkisiyle sert düştü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; mayıs ayında toplam 167 bin 48 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 gerileme yaşandı.

Düşüşte resmi tatiller etkili oldu. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hafta içi günlere denk gelirken, Kurban Bayramı tatili nedeniyle de ayın son haftası resmi tatil oldu.

HAZİRAN 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SATIŞ

Mayıs ayında gayrimenkul satışı, Haziran 2024'ten bu yana en düşük sayıda gerçekleşti. Haziran 2024 de yine Kurban Bayramı tatilini içeriyordu. O tarihten bu yana ilk kez aylıkta 200 binin altında satış gerçekleşti.

Mayıs ayları incelendiğinde ise 2021 Mayıs'tan bu yana en düşük satış yapılan ay olarak kayıtlara geçti.