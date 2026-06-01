        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkulde bayram etkisi

        Gayrimenkulde bayram molası

        Gayrimenkul satışları, mayıs ayında bayram tatilinin etkisiyle sert düştü. Toplam satış işlemi, 167 bin 48 adet ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 geriledi

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Gayrimenkulde bayram molası

        Gayrimenkul satışları, bayram tatili etkisiyle sert düştü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; mayıs ayında toplam 167 bin 48 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 gerileme yaşandı.

        Düşüşte resmi tatiller etkili oldu. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hafta içi günlere denk gelirken, Kurban Bayramı tatili nedeniyle de ayın son haftası resmi tatil oldu.

        HAZİRAN 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SATIŞ

        Mayıs ayında gayrimenkul satışı, Haziran 2024'ten bu yana en düşük sayıda gerçekleşti. Haziran 2024 de yine Kurban Bayramı tatilini içeriyordu. O tarihten bu yana ilk kez aylıkta 200 binin altında satış gerçekleşti.

        Mayıs ayları incelendiğinde ise 2021 Mayıs'tan bu yana en düşük satış yapılan ay olarak kayıtlara geçti.

        DÖNEM GAYRİMENKUL SATIŞI
        2024 / 6 164207
        2024 / 7 267450
        2024 / 8 279538
        2024 / 9 285373
        2024 / 10 316280
        2024 / 11 298914
        2024 / 12 395270
        2025 / 1 238938
        2025 / 2 232756
        2025 / 3 222934
        2025 / 4 237829
        2025 / 5 263643
        2025 / 6 218282
        2025 / 7 284852
        2025 / 8 290564
        2025 / 9 300687
        2025/10 310457
        2025/11 273295
        2025/12 458757
        2026 /1 204884
        2026/2 222842
        2026/3 200529
        2026/4 234468
        2026/5 167048
