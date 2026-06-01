        Haberler Dünyadan Dua Lipa ve Callum Turner evlendi: Sekiz kişilik sade nikah

        Geçen yıl nişanlanan Dua Lipa ve Callum Turner, Londra'da ailelerinden sadece sekiz kişinin katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendi. Çift, şimdi Sicilya'da üç günlük görkemli kutlamalara hazırlanıyor

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Dua Lipa, 2010'lu yıllarda aşk arayışı ve karmaşık ayrılıklarla başa çıkmayı konu alan dans şarkılarıyla tanındı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, kendisine bu şarkıları yazdıran aşk hayatında mutlu sona kavuştu. Dün, Londra'daki Old Marylebone Belediye Binası'nda oyuncu Callum Turner ile evlendi.

        30 yaşındaki şarkıcı, 2024 yılında aşk yaşamaya başladığı 36 yaşındaki Turner ile nikah masasına oturdu.

        Çift, bu hafta sonu İtalya'nın Sicilya kentinde düzenlenecek üç günlük görkemli kutlamadan önce, sadece sekiz konuğun katıldığı mütevazı bir törenle evlilik yeminini etti.

        Turner'ın, müstakbel eşi Lipa'nın gelinlik içinde koridordan yürümesini görünce gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

        Sade nikah töreninin ardından Lipa ve Turner ikilisi, aileleriyle birlikte sessiz bir kutlama yemeği yedi.

        Çift, perşembeden cumartesiye kadar sürecek olan Sicilya kutlamaları öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

        Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin Sicilya'da yapılacak düğünü, şimdiden 'yılın düğünü' olarak nitelendiriliyor. Bu özel gün için hiçbir masraftan kaçınmayan çiftin, Tiren Denizi'ne bakan lüks bir otelde bir katın tamamını rezerve ettiği söyleniyor.

        Tören, Sicilya'nın cennet gibi bir kasabası olan Bagheria'daki villaların belki de en görkemlisi olan, 17. yüzyıldan kalma Villa Valguarnera'da gerçekleşecek.

        Düğüne katılacak isimler arasında Elton John ve Donatella Versace sayılıyor. Lipa'nın gelinliğinin de Versace tasarımı olacağı tahmin ediliyor.

        Çiftin İtalya'daki kutlamalar için çok heyecanlı olduğu ve destansı bir düğün yapmak istediği konuşuluyor.

        Geçen yıl nişan haberini doğrulayan Lipa, "Birlikte yaşlanma, birlikte bir hayat görme ve sonsuza dek en iyi arkadaş olma kararı gerçekten çok özel bir duygu" demişti.

        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Google'dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55'i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
