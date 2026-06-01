        Kabine Beştepe'de toplanıyor | Son dakika haberleri

        Kabine Beştepe'de toplanıyor

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ABD-İran müzakereleri, Terörsüz Türkiye süreci ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin temin edilmesi gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:55 Güncelleme:
        Kabine Beştepe'de toplanıyor

        Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda ABD-İran müzakereleri ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 1 haftalık süreçte hem ABD Başkanı Trump ile hem de İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalıcı ateşkesin gerçekleşmesi için atılacak adımların bugün Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor.

        Diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmanın Türkiye'ye etkileri de yine değerlendirilecek bir başka başlık olacak. Bir başka önemli konu da Gazze'deki son durum olacak. Özellikle son günlerde İsrail'in attığı adımlarla birlikte ihlallerin boyutu daha da genişledi. Buna göre Gazze Şeridi'nin yüzde 70'i İsrail'in işgali altında. Bununla birlikte bugün İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik yeni bir hava saldırısı yapacağı da açıklanmıştı. Bu konudaki ihlaller de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

        Toplantıda bir başka başlık da Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin temin edilmesi olacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir başka ihlal daha yaşanmıştı ve Türk sahipli bir gemiye yönelik olarak İHA saldırısı gerçekleşmişti. Bu konuda atılacak adımlara da yine Kabine gündeminde yer verilecek.

        İç politikadaki gündem başlıklarında da, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir yasa çerçevesi kazandırılması bekleniyor. Meclis tatile girmeden önce atılacak hukuki adımlara bugün yer verilecek ve sahadaki son duruma da mercek tutulacak.

        Öte yandan Kurban Bayramı'ndaki trafik bilançosuna da toplantıda mercek tutulacak. Son başlık da ekonomi olacak. 5 Haziran'da enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomide enflasyonla mücadelede atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

