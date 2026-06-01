        Haberler Ekonomi Borsa Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi 67 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırarken, yapay zekâ rallisinin etkisiyle SoftBank Group Japonya'nın en değerli şirketi oldu. Böylece Toyota, ülkede 23 yıldır sürdürdüğü piyasa değeri liderliğini kaybetti

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:38
        Japonya hisse senedi piyasalarında yapay zekâ rüzgârı tarihi bir kırılmaya yol açtı. Nikkei 225 endeksi ilk kez 67 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırarken, SoftBank Group ülkenin en değerli şirketi unvanını Toyota Motor’dan devraldı.

        Böylece Toyota, yaklaşık 23 yıldır sürdürdüğü “Japonya’nın en değerli şirketi” konumunu SoftBank’a bıraktı.

        Piyasalardaki yükselişin ana itici gücü, yapay zekâ temalı hisselerdeki sert alımlar oldu. SoftBank hisseleri gün içinde yüzde 10’un üzerinde değer kazanırken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 47–49 trilyon yen bandına yükseldi. Aynı dönemde Toyota hisselerinde yaşanan düşüşle şirketin piyasa değeri yaklaşık 45–46 trilyon yen seviyesine geriledi.

        NIKKEI’DE YAPAY ZEKÂ RALLİSİ

        Japonya’nın gösterge endeksi Nikkei 225, gün içinde 67.231 puan seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Endeks, günü 67 bin seviyesinin üzerinde kapatarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

        Yükselişte özellikle SoftBank’ın sert artışı belirleyici oldu. Şirket, endeksin günlük artışının büyük bölümünü tek başına sırtladı.

        SoftBank’taki sert yükselişin arkasında, şirketin Avrupa’da yapay zekâ altyapısına yönelik büyük ölçekli yatırım planları ve yapay zekâ ekosistemindeki agresif büyüme stratejisi yer aldı. Bu gelişmeler, yatırımcıların teknoloji hisselerine yönelimini hızlandırdı.

        Japon otomotiv devi Toyota, küresel ölçekte en büyük üreticilerden biri olmasına rağmen piyasa değeri sıralamasında SoftBank’ın gerisine düştü.

        Böylece Toyota’nın 2000’li yılların başından bu yana sürdürdüğü liderlik dönemi sona ermiş oldu.

        TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI DÖNÜŞÜM

        Analistler, yaşanan değişimi Japon ekonomisinde “üretim ve sanayi ağırlığından teknoloji ve yapay zekâ odaklı sermaye dönüşümüne” işaret eden kritik bir kırılma olarak değerlendiriyor.

        Öte yandan piyasalardaki yükselişin büyük ölçüde birkaç teknoloji hissesine yoğunlaşması, sürdürülebilirlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

