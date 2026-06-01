        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 7 aylık hamile olan Esra Uğur'u kumar mı öldürdü | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?

        Antalya'da, bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile 29 yaşındaki hemşire Esra Uğur, evinde ölü bulundu. Öte yandan polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 14:30 Güncelleme:
        Antalya'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi.

        EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

        Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile olan Esra Uğur'a (29) ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre adrese giden U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi. Dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuk üzerinde, kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        GENÇ KADININ ANNESİ FENALAŞTI

        Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Esra Uğur'un annesi Emine ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı.

        Esra Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü. Uğur'un cenazesi, buradaki törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

        "KUMAR BORCU" İDDİASI

        Öte yandan polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler, Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

