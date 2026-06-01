        Haberler Gündem 3. Sayfa Ercan Kolçak ölü bulunmuştu Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!

        Zonguldak'ta, 28 yaşındaki Ercan Kolçak'ın evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan kız arkadaşı aynı yaştaki Kezban Ç.'nin, ifadesi ortaya çıktı. Kezban Ç., ifadesinde aralarında arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğsüne saplandığını ileri sürdü

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 13:08 Güncelleme:
        Zonguldak'ta olay, dün merkeze ilçeye bağlı Beycuma beldesi Hacıali köyünde Ercan Kolçak'ın (28) evinde meydana geldi.

        "ERKEK ARKADAŞIM BIÇAKLANDI"

        112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Kezban Ç. (28), 'Erkek arkadaşım bıçaklandı' diyerek ihbarda bulundu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kolçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

        Kezban Ç., gözaltına alınırken, Ercan Kolçak'ın cenazesi, Hacıali köyünde kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

        "TEHDİT VE DARP EDİLDİM" İDDİASI

        Jandarmadaki sorgusunda Kezban Ç., Kolçak’ın kendisini tehdit ettiğini, hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini iddia etti.

        "ARBEDE SIRASINDA BIÇAK SAPLANDI"

        Ercan Kolçak'ın kendisini zorla taksiyle eve getirdiğini, burada kapıları kilitleyip telefonunu aldığını daha sonra sinirlenip bıçakla yanına geldiğini öne süren Kezban Ç., arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğüs bölgesine saplandığını öne sürdü.

        ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Kezban Ç., sabah saatlerinde jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Kezban Ç.’nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

