        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen duvar ustası 57 yaşındaki İhsan Uras, hastanede hayatını kaybetti. Olay, beraber çalıştıkları oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde yaşanırken, Uras'ın kardeşi Halis Uras'ın da, 30 yıl önce inşaattan düşüp öldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 13:33
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!

        Bursa'da yürek yakan olay, saat 09.00 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi.

        4'ÜNCÜ KATTA DENGESİNİ KAYBETTİ

        Yapımı süren apartman inşaatında iddiaya göre; duvar ustası İhsan Uras (57), 4’üncü katta malzeme taşımak amacıyla kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti.

        10 METREDEN BETONA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Uras, yaralandı. Olayın, aynı inşaatta beraber çalıştıkları oğlu Tolga U.’nun gözleri önünde meydana geldiği öğrenildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İhsan Uras, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

        Haberi alan yakınları da geldikleri hastanede fenalık geçirdi. Uras'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        30 YIL ÖNCE DE KARDEŞİ CAN VERMİŞ

        İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın meydana geliş nedeniyle iş güvenliği tedbirlerine ilişkin inceleme başlattı.

        Duvar ustası Uras’ın kardeşi Halis Uras’ın da 30 yıl önce inşaattan düşüp yaşamını yitirdiği öğrenildi.

