        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Önder Özen'den hoca için yeni sefer! İlk aday Vincenzo Italiano...

        Önder Özen'den hoca için yeni sefer! İlk aday Italiano...

        Teknik direktör konusunda arayışların sürdüğü Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, ikinci kez Avrupa seferine çıkıyor. Özen'in İtalya'da birkaç teknik adamla görüşeceği öğrenilirken, en güçlü adayın ise Vincenzo Italiano olduğu öğrenildi.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 12:36 Güncelleme:
        Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktör arayışları için ikinci Avrupa seferine çıkıyor.

        İlk seferinde Portekiz'e giden ve temaslarda bulunan Özen, Filipe Luis'le yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alamazken gözler diğer adaylara çevrildi.

        İLK ADAY ITALIANO!

        Özen'in bu seyahatinde duraklarından birisinin İtalya olması beklenirken gündeme gelen son isimlerin başında Bologna’dan ayrılan Vincenzo Italiano geliyor.

        48 yaşındaki hocanın Napoli ile adı anılsa da Massimiliano Allegri'nin mavi-beyazlıların son tercihi olduğuna dair haberler çıkmıştı.

        Italiano, bu sezono Bologna ile 56 puanla 8. sırada tamamladı.

        Geçtiğimiz sezon Bologna ile İtalya Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki çalıştırıcı, öncesinde ise Fiorentina ile Konferans Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

        PALLADINO DA GÜNDEMDE

        Atalanta'dan ayrılması gündemde olan Raffaele Palladino da Beşiktaş'ın gündemine giren isimlerden...

        Daha önce Monza ve Fiorentina’yı da çalıştıran Palladino, Atalanta ile bu sezon 39 maça çıkarken 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

        Serie A’yı 7. sırada tamamlayan 42 yaşındaki hocanın ayrılması ve yerine Maurizio Sarri’nin geçmesi bekleniyor.

        Beşiktaş'ta Özen'in farklı isimlerle de görüşmeler yapması beklenirken hafta sonuna doğru hoca konusunun netlik kazanması bekleniyor.

