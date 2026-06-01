Kayahan'ın kızı Beste Açar, zaman zaman İpek Açar Kömürcü ile girdiği polemiklerle gündeme geliyordu. Daha önce Kayahan’ın eserlerine ait telif haklarının usulsüz şekilde devredildiğini iddia eden Beste Açar'ın hedefinde bu sefer Nilüfer vardı.

Kayahan’ın yıllar önce İpek Açar Kömürcü’nün albümü için bestelediği "Sabaha Kadar" şarkısı Nilüfer’in yorumuyla yayınlanacak. İpek Açar Kömürcü'nün Nilüfer’e emanet ettiği şarkı, 5 Haziran’da ilk kez müzikseverlerle buluşacak.

Nilüfer'in yeni şarkısını ilan etmesinden sonra Beste Açar sert ifadeler kullandı: Seni tanıdığımda küçücüktüm… Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı… Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Biz annemle hiç unutmadık da… Bu paylaşımın da ikinci şok oldu. Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkılarının söylenmesi için savaşan ben…

Sinsirella’ya "Şarkıların turşusunu mu kuracaksın?" diye diye dilimde tüy bitmişken! İlk ağzımdan "Ne olur Nilüfer ablam söylese" deyip dururken! Şarkı haklarını sahte imzalarla MESAM aracılığıyla kaçırdığı için tam ifadeye çağırılmış, yakalama kararı çıkmışken… İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak, o Sinsirella’ya paravan olmak ha! Habersizce saman altından su yürüten saygısızlar! Zamanında babamın, teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım. Hak edenler, vicdanlı ve dürüst olan sanatçılar var; onlar söyleyecek. Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün… Susmak kaybettirirmiş. Artık konuşmak zamanı! Babamın hayatına giren iki kadın… Birlikte kızına savaş açmak… Bu tam bir rezalet!

Nilüfer'in bu sözlere nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Beste Açar, Kayahan’ın 1973–1990 yılları arasında evlilik yaşadığı Nur Açar ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.