Beste Açar'dan İpek Açar'a suç duyurusu
Beste Açar, babası Kayahan'ın şarkı teliflerinin sahte imzayla eski eşi İpek Açar'a devredildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu
Giriş: 23 Nisan 2026 - 17:06
Beste Açar, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden babası Kayahan'ın imzasının taklit edilerek şarkı teliflerinin usulsüz bir şekilde devredildiği iddiasıyla babasının eski eşi İpek Açar hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Açar'ın avukatı Onur Yağışan aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede; sahte imzalarla düzenlenen devir sözleşmesinin aslına, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) kayıtlarında ulaşılamadığı öne sürüldü.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ