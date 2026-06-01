Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı vermesinin ardından Tel Aviv ve Washington'ı uyardı. Arakçi, "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 14:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, herhangi bir cephede yaşanacak ihlalin ateşkesin bütünüyle ihlali anlamına geleceğini bildirdi.

        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı Haberi Görüntüle

        Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı vermesinin ardından, sosyal medya platformundaki hesabından Tel Aviv ve Washington yönetimini uyardı.

        Mesajında Arakçi, İran ile ABD arasındaki ateşkesin "Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde geçerli olan kesin bir ateşkes" olduğunu ifade etti.

        REKLAM
        "ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığı açık"
        "ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığı açık"

        Arakçi, "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayramın son günü herkes dışarıda

        Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahiller, parklar ve millet bahçelerine akın etti. Vatandaşlar yürüyüş yapıp piknik yaparken, bazıları da Boğaz manzarası eşliğinde balık tutup vakit geçirdi. Kent genelinde sahiller ve vapur iskelelerinde yoğunluk oluştu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası