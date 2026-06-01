Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf: Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtı | Dış Haberler

        İran Meclis Başkanı Kalibaf: Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtı

        İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin, "Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığı açık"

        Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Açıklamada Kalibaf, "Deniz ablukasının uygulanması ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaşı suçunu şiddetlendirmesi, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

        Kalibaf, her tercihin bir beledi olduğunu ve eninde sonunda her şeyin yerli yerine oturacağını söyledi.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 30 Mayıs 2026 (Mutlak Butlan Krizi Nasıl Çözülür?)

        Tutuklu delegeler kurultaya engel mi? CHP'de arınma nasıl olacak? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Notbir Yazarı Can Özçelik, AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası