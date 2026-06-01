        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!

        İstanbul Sancaktepe'de feci bir cinayet işledi. Olayda Nuray Kalıncı, evine gelen 14 yıl önce boşandığı eski eşi Hakan Büyükata'yı silahla vurarak öldürdü. Kalıncı'nın ifadesinde, 1 ay önce cezaevinden çıkan eski kocasının eve gelerek kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 16:12 Güncelleme:
        Sancaktepe'de Nuray Kalıncı (46), evine gelen 14 yıl önce boşandığı eski eşi Hakan Büyükata'yı (47) silahla vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olayın ardından gözaltına alınan 2 çocuk annesi Kalıncı'nın, emniyette verdiği ilk ifadesinde, 1 ay önce cezaevinden çıkan Büyükata'nın eve gelerek kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

        Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandığı ve 1 ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşi Hakan Büyükata ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Büyükata tarafından darbedilen Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'ya ateş etti.

        Büyükata kanlar içerisinde yere yığılırken, Kalıncı ise komşularına giderek yaşananları anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hakan Büyükata'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nuray Kalıncı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan Büyükata'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        KENDİSİNE VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Öte yandan, cinayetin işlendiği gün daireden gelen bağrışma ve kavga seslerinin komşular tarafından duyulduğu belirlendi. Nuray Kalıncı'nın poliste verdiği ilk ifadesinde, eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
