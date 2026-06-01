        Şanlıurfa haberleri: Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi! | Son dakika haberleri

        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!

        Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü ise darp edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü, ölen çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D. yönetimindeki otomobil, 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz'a çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emir Efe Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, çocuğun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü Y.D., yaşamını yitiren çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. Sürücünün darp edildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

