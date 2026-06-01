Brad Pitt'in keyfi yerinde! Sevgilisi Ines de Ramon ile konserde görüntülendi
Angelina Jolie ile ayrılması sonrası altı çocuğuyla da arası açılan ve son olarak en büyük oğlunun 'Pitt' soyadını bırakmasıyla bir darbe daha aldığı düşünülen Brad Pitt, teselliyi kız arkadaşı Ines de Ramon bulmuş görünüyor. Çift, hafta sonunu konserde eğlenerek geçirdi
Aşklarını dolu dizgin yaşayan Brad Pitt ve Ines de Ramon çifti, hafta sonunda konserde eğlenirken görüntülendi. Son dönemin en gözde çiftlerinden Pitt ve Ramon, Fransa'nın başkenti Paris'te Red Hot Chili Peppers konserindeydi.
Pitt'in, 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşıyla birlikteliğinin ona kattığı en bariz özelliğin giyim tarzında olduğu uzun zamandır konuşuluyor. 2022'nin sonlarında başladığı tahmin edilen ilişkisiyle birlikte tarzını değiştiren 62 yaşındaki Pitt, konserde de yine genç ve renkli bir stil seçmişti.
Pitt ve Ramon ikilisi, Red Hot Chili Peppers konserinin ardından, yönetmen David Fincher ve eşi Cean Chaffin ile birlikte gece geç saatlere kadar bir restoranda zaman geçirdi.
Brad Pitt, objektiflere yansıyan görüntülerinde yüzünden gülümsemeyi eksiltmedi. Oysa kısa süre önce, Angelina Jolie ile birlikteliğinden olan en büyük oğlu Maddox, diğer çocukları gibi Pitt soyadını resmen bırakmak üzere mahkemeye başvurmuştu. Jolie ile ayrılmasının ardından çocuklarıyla ilişkisini düzeltemeyen ünlü aktör için bu, yeni bir darbe olarak nitelendirilmişti.
24 yaşındaki Maddox, soyadından 'Pitt'i yasal olarak kaldırmak ve tam adını 'Maddox Chivan Jolie' olarak değiştirmek için 'kişisel' nedenlerini gerekçe göstermişti.
Jolie ve Pitt ikilisinin 20 yaşındaki kızları Shiloh, geçen yıl resmen soyadını değiştirmişti. Diğer kız kardeşleri Zahara (21) ve Vivienne (17) de gayri resmi olarak 'Pitt' soyadını kullanmayı bıraktılar.
Maddox, Zahara, Shiloh ve Vivienne'in yanı sıra Jolie ve Pitt'in 22 yaşındaki Pax ve Vivienne'in ikiz kardeşi 17 yaşındaki Knox adında iki çocuğu daha var.
2005'te ilişkiye başlayan Pitt ve Jolie, 2014'ten 2019'a kadar evliydi. Ancak ilişkileri boşanmaları kesinleşmeden önce, 2016'da çalkantılı bir şekilde sona erdi. Ayrılık sonrası Pitt, kendisine karşı cephe alan çocuklarıyla iletişimini tamamen kesti, kendi hayatına odaklandı.