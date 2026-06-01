2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, 2 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven; 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

Güven, yakın dostu ve meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile cuma akşamı Kadıköy'deki bir mekandaydı. Mekanda bulunanlar, Ozan Güven’e "Failler dışarı" sloganlarıyla tepki gösterdi. O anlar mekanda bulunanların kameralarına yansıdı. Güven ve Aslantuğ'un mekanı terk ettiği öğrenilirken, görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

OZAN GÜVEN'DEN AÇIKLAMA

Ozan Güven yaptığı açıklamada, "6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum" diyen oyuncu, "Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım! O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provake edilmeye çalışılmamdı. Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil. Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete sonrasında da Allah'a havale ediyorum. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim. Böyle bir meseletle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum memleketimin güzel insanları" dedi.

ASLANTUĞ'A TEPKİ

Protestonun yaşandığı akşam Ozan Güven'in yanında olan Mehmet Aslantuğ'a da tepkiler vardı. Aslantuğ, "Şiddeti reddetmek, adaleti savunmak ve hak arama mücadelesine saygı göstermek ne kadar önemliyse; hukukun yerine toplumsal infazın geçirilmesine itiraz etmek de o kadar önemlidir" diyen Aslantuğ, "Dün gece yaşanan gerilim sırasında yaptığım şey, giderek sertleşebilecek bir ortamın daha fazla büyümesine engel olmaya çalışmaktan ibarettir. Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup asgariden gerekeni yapmaya çalıştım" ifadesini kullandı.

Aslantuğ açıklamasında ayrıca, Arzum Onan'la 2023'te boşanma davası çıkışında el ele görüntü vermesine de gönderme yaparak şunları söyledi: Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda "Elimden tutar mısın" diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım. Bazı arkadaşlıklarda; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim.

"HELALLEŞMEK ZORUNDASIN"

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven'e çağrıda bulundu. Aslantuğ, "Yıllardır yüzüne yaptığım uyarı / eleştirimi son kez ve kamuoyu önünde bir ağabey olarak hatırlatıyorum! Bana / bize yaptığın savunmayı; tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın. Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak; dostlarına da, topluma da borcundur!" sözleriyle sosyal medya hesabı üzerinden Ozan Güven'e seslendi.