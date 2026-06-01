Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bayram bitti, trafik bitmedi: Düzce geçişinde kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi

        Bayram bitti, trafik bitmedi: Düzce geçişinde kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi

        Kurban Bayramı tatili sona ermesine rağmen dönüş hareketliliği Anadolu Otoyolu'nda etkisini sürdürüyor. Düzce kesiminde İstanbul yönünde oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar yer yer saatte 20 kilometre hızla ilerleyebilirken, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayram bitti trafik bitmedi

        Kurban Bayramı tatili sona erdi ancak otoyollardaki yoğunluk bitmedi. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul yönünde oluşan trafik nedeniyle araçlar saatte 20 kilometre hızla ilerleyebildi.

        Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine rağmen Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatil dönüşü yoğunluğuna yakalanmamak için pazartesi günü yola çıkan sürücüler, İstanbul istikametinde uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.

        ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

        Özellikle Düzce kesiminde etkili olan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman saatte 20 kilometre hıza kadar düşen hızlarla ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının yavaşlamasıyla birlikte otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, İstanbul yönünde ilerlerken zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle güçlük yaşadı.

        REKLAM

        HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Yetkililer, güzergâhta seyahat edecek sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen duvar ustası İhsan Uras (57), hastanede hayatını kaybetti. Olay, beraber çalıştıkları oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde yaşanırken, Uras'ın kardeşi Halis Uras'ın da 30 yıl önce inşaattan düşüp öldüğü öğrenildi. (DHA)

        #bayram trafik yoğunluğu
        #düzce trafik
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."