Dortmund'dan Serhou Guirassy açıklaması! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçimler öncesi iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan Serhou Guirassy için kulübü Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.
Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, vaatlerini sunmaya devam ediyor...
Sarı-lacivertlilerde iki başkan adayı da transfer listesinde Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'i bulundururken; Alman ekibinden açıklama geldi.
"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK"
Alman basınından WAZ'a konuşan Dortmund'un sportif direktörü Lars Ricken, Gineli santrfor için herhangi bir teklif almadıklarını dile getirdi.
Ricken, "Guirassy için bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Onu bırakma gibi bir niyetimiz de bulunmuyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca Borussia Dortmund için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı." dedi.
"OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Sözlerine devam eden Ricken, "Golleriyle takım için çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de hedefimiz. Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan sarı-siyahlıların tecrübeli golcü için 40 milyon Euro'nun üzerinde tekliflere sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.