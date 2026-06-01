        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz

        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ablukayı sürdüreceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:56 Güncelleme:
        Amerikan NBC News kanalına kısa bir açıklama yapan Trump, İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi.

        Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini belirtti.

        ABD Başkanı, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

        İranlıların savaşta değil masada "daha iyi" olduklarını dile getiren Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir." değerlendirmesini yaptı.

        Trump ayrıca, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının "sağlam" şekilde devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte "İran'ın devasa miktarda para kaybettiğini" ifade etti.

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

        İran'ın, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

        "UMURUMDA DEĞİL"

        ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bitmesinin umurunda olmayacağını ifade ederken, petrol fiyatlarının kendisini endişelendirmediğini söyledi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon

        İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler de b...
