        Türkiye - Kuzey Makedonya maçı CANLI YAYIN

        Türkiye - Kuzey Makedonya maçı CANLI YAYIN

        Türkiye-Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini mağlup ederek Dünya Kupası öncesi moral kazanmak istiyor.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:04 Güncelleme:
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!

        STAT: Chobani Stadyumu

        HAKEM: Jose Luis Munuera

        SAAT: 20.30

        YAYIN: ATV

        A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ BELLİ OLDU

        Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor.

        MİLLİLER 1696 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

        A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkıyor.

        Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

        Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alıyor.

        İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE

        A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

        Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

        Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

        9. RANDEVU

        A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 galibiyet alırken, Kuzey Makedonya ise 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

        İki ülke son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Üsküp'te özel müsabakada karşı karşıya geldi ve maç 0-0 sona erdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Görüşmeler durdu, petrol fiyatları yeniden yükseldi
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
