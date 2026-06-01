Türkiye - Kuzey Makedonya maçı CANLI YAYIN

STAT: Chobani Stadyumu

HAKEM: Jose Luis Munuera

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

19:00 01/06/2026 A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ BELLİ OLDU Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor.

MİLLİLER 1696 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkıyor.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alıyor.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

9. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 galibiyet alırken, Kuzey Makedonya ise 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

İki ülke son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Üsküp'te özel müsabakada karşı karşıya geldi ve maç 0-0 sona erdi.