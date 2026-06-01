        CHP Kurultayına mali inceleme

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında kapsamlı bir mali inceleme başlattı. Savcılık, oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarının banka hareketleri, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:22 Güncelleme:
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) resmi yazı gönderildi.

        SGK KAYITLARI, BANKA HESAP HAREKETLERİ, MASAK RAPORLARI

        Soruşturma çerçevesinde, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin yanı sıra birinci derece yakınlarına ilişkin mali ve sosyal güvenlik kayıtlarının talep edildiği öğrenildi. Savcılık, ilgili kurumlardan delegeler ve yakınlarına ait MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtlarının gönderilmesini istedi.

        Talebin, kurultay sürecine ilişkin iddiaların aydınlatılması ve olası mali bağlantıların araştırılması amacıyla yapıldığı belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

