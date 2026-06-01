Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9192 %0,14
        EURO 53,5508 %0,13
        GRAM ALTIN 6.676,21 %-0,17
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,01 %0,97
        BITCOIN 73.189,00 %-0,61
        GBP/TRY 61,8775 %0,24
        EUR/USD 1,1653 %-0,05
        BRENT 93,31 %2,40
        ÇEYREK ALTIN 10.915,60 %-0,17
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları yeniden yükseldi

        Petrol fiyatları yeniden yükseldi

        Petrol fiyatları, ABD-İran arasında bir barış anlaşmasının geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle altı haftanın en düşük seviyesinden yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 09:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi

        Petrol, İran’daki savaşı sona erdirebilecek bir barış anlaşmasının geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle altı haftanın en düşük seviyesinden yükseldi.

        Brent petrol, cuma günü nisan ortasından bu yana en düşük seviyede kapanmasının ardından varil başına 93 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü (WTI) 89 dolar civarında işlem gördü.

        Bloomberg HT'deki habere göre ABD ile İran, ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak taslak anlaşmada değişiklik yapılmasına yönelik hafta sonu boyunca mesaj alışverişinde bulundu. Ancak tarafların kayda değer bir ilerleme sağlayıp sağlamadığı netlik kazanmadı.

        Bu çıkmaz, bir süredir piyasaları destekleyen iyimserliğin ardından geldi. Olası bir barış anlaşmasının sağlanacağı ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının yeniden başlayacağı beklentisi, ham petrol fiyatlarında bu yılın ilk aylık düşüşüne yol açmıştı. Buna rağmen Brent petrol, savaşın şubat ayı sonunda başlamasından bu yana yüzde 25’in üzerinde yükselişini koruyor. Çünkü kritik öneme sahip su yolunun neredeyse tamamen kapanması petrol piyasalarında eşi görülmemiş bir dalgalanmaya neden oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram Sabahı - 29 Mayıs 2026 (Köpeklerlerle Doğru İletişim Nasıl Kurulur?)

        Yazının sanata dönüşümü: Hat Sanatı. Her güzel yazı "Hat Sanatı" mı? Köpek eğitiminde nelere dikkat edilmeli? "Söz Dinlemeyen" köpek var mı? Köpek eğitimine ne zaman başlanmalı? Köpeklerle doğru iletişim nasıl kurulur? Heyecanlı köpek nasıl sakinleştirilir? Bayram Sabahı'nda Tuğba Södekoğlu Kınay so...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"