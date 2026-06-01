Petrol fiyatları yeniden yükseldi
Petrol fiyatları, ABD-İran arasında bir barış anlaşmasının geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle altı haftanın en düşük seviyesinden yükseldi
Brent petrol, cuma günü nisan ortasından bu yana en düşük seviyede kapanmasının ardından varil başına 93 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü (WTI) 89 dolar civarında işlem gördü.
Bloomberg HT'deki habere göre ABD ile İran, ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak taslak anlaşmada değişiklik yapılmasına yönelik hafta sonu boyunca mesaj alışverişinde bulundu. Ancak tarafların kayda değer bir ilerleme sağlayıp sağlamadığı netlik kazanmadı.
Bu çıkmaz, bir süredir piyasaları destekleyen iyimserliğin ardından geldi. Olası bir barış anlaşmasının sağlanacağı ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının yeniden başlayacağı beklentisi, ham petrol fiyatlarında bu yılın ilk aylık düşüşüne yol açmıştı. Buna rağmen Brent petrol, savaşın şubat ayı sonunda başlamasından bu yana yüzde 25’in üzerinde yükselişini koruyor. Çünkü kritik öneme sahip su yolunun neredeyse tamamen kapanması petrol piyasalarında eşi görülmemiş bir dalgalanmaya neden oluyor.