        Haberler Dünya İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı

        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran'ın da İsrail'in kuzeyini hedef alacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:33 Güncelleme:
        İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Abdullahi, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlar için tahliye uyarısı yaptı.

        Abdullahi, İsrail’in, Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini ile askeri bölgeleri hedef alacağını ve bölge sakinlerine zarar görmemeleri için İsrail’in kuzeyini terk etmeleri çağrısında bulundu.

        İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti. ​​​​​​​

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

