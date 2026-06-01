        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 4 - Kuzey Makedonya: 0 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 4 - Kuzey Makedonya: 0 | MAÇ SONUCU

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:04 Güncelleme:
        Millilerden dört dörtlük prova!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milliler, 4-0 kazandı.

        Millilere galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

        9 İSİM KADRODA YOKTU

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

        Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

        AY-YILDIZLILAR 1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

        A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.

        Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE

        A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

        Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

        Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

        MAÇ BİTTİ!

        Milli Takımımız, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti!

        FARK 4 OLUYOR!

        A Milli Takımımız, 70. dakikada Barış Alper Yılmaz ile skoru 4-0'a getirdi

        FARK 3'E ÇIKTI!

        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında Deniz Gül ile farkı 3'e çıkardı

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesinde ikinci yarı başladı

        DEVRE ARASI

        A Milli Takımımız, ilk 45 dakikayı 2-0 önde bitiriyor.

        A MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK

        Ay-yıldızlılarda Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Oyunda devam edemeyen Eren, yerini 27. dakikada Zeki Çelik'e bıraktı.

        FARK 2'YE ÇIKIYOR!

        Milliler, Can Uzun'u attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı.

        İLK GOL GELDİ!

        A Milli Takımımız, 2. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti.

        MAÇ BAŞLADI!

        Türkiye- Kuzey Makedonya mücadelesinde ilk düdük geldi!

        "ÜZÜCÜ VE YORUCU BİR GÜNDÜ"

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Montella, kadro seçim sürecinin kendisi açısından oldukça zor geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

        "Maç bitmeden Dünya Kupası kadrosu verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti. Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü."

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül

        Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj

