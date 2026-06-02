        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 07:17 Güncelleme:
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 21°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 19°

        Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 29°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 34°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

