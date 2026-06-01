        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Benim tek düşüncem milli takım!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcuların performansından memnun olduğunu ve milli takımın geleceğini de planlamaya çalıştığını söyledi.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:56 Güncelleme:
        "Benim tek düşüncem milli takım!"

        A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "TEMPOLU OYNAMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

        ‘Kuzey Makedonya’nın, hala Avustralya ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusunu Montella, "Hiçbir takım birebir olmaz ama benzerliklerin olduğu, Avustralya’nın da 5’li oynayacağını bildiğimiz için Makedonya’yı. Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi bu maçta. Futbolcularımın ciddiyetini görmek beni mutlu etti" diye cevap verdi.

        "KONDİSYONUNU BULMASI GEREKEN BAZI FUTBOLCULARIMIZ VAR"

        Dünya Kupası’ndaki ilk maça yaklaşık iki haftalık bir zaman olduğunu hatırlatan İtalyan teknik adam, "Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Kenan, Hakan, Kerem gibi.. Arda da onlardan biri ve bugün çok önemli bir yarım saat gördük. Ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Ferdi de ufak sakatlıkla geldi, daha antrenman yaptıramadık. İlk maçımıza kadar zamanımız var. Kondisyonlarını yüzde 100’e yakına getirmeye çalışacağız. Umarım herkes yüzde 100 olur ama bazı futbolcularımız olur mu olmaz mı, beklememiz gerekir" şeklide konuştu.

        Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sıcak hava şartlarının takımı etkilemeyeceğini dile getirerek, "Hemen alışmamız gereken bir konu. En kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

        "BU PERFORMANSI VERECEKLERİNİ BİLİYORDUK"

        Deniz Gül, Aral Şimşir ve Can Uzun gibi genç futbolcuların performansından çok memnun olduğunu da söyleyen Montella, "Beklentimizin dışında bir şey olmadı. Bu performansı vereceklerini biliyorduk. Yavaş yavaş takımıza entegre olmaya başladılar. Onlar için ayrı mutluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "GELECEĞİ DE SAĞLAMLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

        Tecrübeli teknik adam, oyun stratejilerini belirlerken bütün futbolcuların özelliklerini düşünerek hareket ettiğini aktararak, "Bütün futbolcularımızın farklı özellikleri var. Maçtan maça değiştirebiliyoruz. Ben geleceği de planlamaya çalışıyorum. Gençlere şans vermenin önemli olduğun biliyorum. Can, ikinci ligdeyken de çağırıyordum. Geleceği de sağlamlaştırmamız lazım. Futbolcularımızı entegre etmemiz lazım. Can Uzun ve Deniz Gül benimle oynamaya başladılar. Onlara inanıyorum, inanmasam burada olmazlardı" cümlelerine yer verdi.

        "BENİM TEK DÜŞÜNCEM MİLLİ TAKIM"

        Tek düşüncesinin milli takım olduğunu yineleyen İtalyan çalıştırıcı, "Bütün enerjim ve odağım milli takım için. Menajerime de söyledim; birisi ararsa bana bir şey getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım" dedi.

