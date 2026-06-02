İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

AİLE YILLAR SONRA FARKLI BİR HİKÂYE ANLATTI

Olay yıllar boyunca büyük ölçüde “medya sahtekârlığı” örneği olarak hatırlandı. Ancak aile ilerleyen yıllarda bu anlatıya itiraz etmeye başladı.

Falcon Heene büyüdüğünde verdiği röportajlarda, olayın medyada tek taraflı anlatıldığını savundu. Baba Richard Heene de suçlamaları baskı altında kabul ettiğini söyledi.

Aile, o gün gerçekten çocuklarının balonun içinde olabileceğine inandıklarını öne sürdü. Ancak olayın resmî ve hukuki sonucu değişmedi. Kamuoyunda baskın görüş hâlâ olayın planlı bir aldatmaca olduğu yönünde kabul ediliyor.

Yıllar sonra yayınlanan belgeseller ve röportajlar da olayın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak aradan geçen zamana rağmen Balloon Boy vakası hâlâ tam anlamıyla kapanmış bir tartışma olarak görülmüyor.

Fotoğrafta anne Mayumi Heene ve baba Richard Heene görülüyor. Kaynak: AP

Haber kaynak: CNN, TIME, The Guardian, Reuters, ABC News