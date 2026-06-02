        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

        2009 yılında ABD'de havalanan ev yapımı bir balon, milyonlarca insanı canlı yayın başına kilitledi. İçinde 6 yaşındaki bir çocuğun olduğu sanılan balon saatlerce gökyüzünde takip edilirken, olay kısa süre sonra medya tarihinin en tartışmalı vakalarından birine dönüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 07:22 Güncelleme:
        1

        KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN BALONLA HAVALANDIĞI SANILDI

        15 Ekim 2009’da ABD’nin Colorado eyaletinde başlayan bir olay, kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu. Heene ailesi, ev yapımı helyum balonlarının kontrolden çıkarak havalandığını ve 6 yaşındaki oğulları Falcon Heene’nin balonun içinde olabileceğini söyledi.

        Metalik gri renkteki balon, görüntüsü nedeniyle birçok kişi tarafından “uçan daire”ye benzetildi. Gökyüzünde süzülen balon kısa sürede televizyon kanallarının ana gündemine dönüştü.

        Fotoğrafta söz konusu metalik balon gözüküyor. Kaynak: AP

        2

        MİLYONLARCA İNSAN CANLI YAYINDA "BALONDAKİ ÇOCUĞU" İZLEDİ

        Yaklaşık iki saat boyunca polis helikopterleri ve haber kanalları balonu canlı yayında takip etti. ABD’de televizyonlar normal yayın akışını keserken milyonlarca insan ekran başına kilitlendi.

        İnsanlar, küçük bir çocuğun kilometrelerce yüksekte savruluyor olabileceğini düşünüyordu. Olay ilerledikçe ülkede büyük bir panik havası oluştu.

        Balondaki çocuk vakasını unutulmaz yapan şeylerden biri de buydu: milyonlarca insanın aynı korkuyu gerçek zamanlı olarak birlikte yaşaması.

        Fotoğraf: Balonun havadaki gerçek görüntüsü. Kaynak: AP

        3

        BALON YERE İNDİĞİNDE HERKES AYNI SORUYU SORDU

        Saatler süren takipten sonra balon yere indirildiğinde içinde kimse olmadığı görüldü. Kısa süre sonra küçük Falcon, evlerinin tavan arasında bulundu.

        Bu gelişme ilk anda “mucize kurtuluş” gibi yorumlandı. Ancak olayın ardından yapılan televizyon röportajları ve soruşturma süreci, kamuoyundaki havayı kısa sürede değiştirdi.

        Fotoğrafta Balon çocuk yani Falcon ve babası görülüyor. Kaynak: AP

        4

        CANLI YAYINDAKİ TEK CÜMLE ŞÜPHELERİ BÜYÜTTÜ

        Olaydan sonra aile CNN’e çıkarıldı. Röportaj sırasında baba Richard Heene, oğluna neden saklandığını sordu.

        Falcon’un verdiği cevap ise büyük tartışma yarattı:

        “Bunu şov için yaptınız.”

        Canlı yayındaki bu an, olayın planlı bir medya gösterisi olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı. O dönem birçok kişi, ailenin dikkat çekmek ve televizyon dünyasında yer edinmek istediğini düşünmeye başladı.

        Fotoğrafta o zaman 6 yaşında olan "Balondaki çocuk" Falcon görülüyor. Kaynak: AP

        5

        TELEVİZYONA ÇIKMA HAYALİ SORUŞTURMANIN MERKEZİ OLDU

        Soruşturma ilerledikçe aileyle ilgili başka detaylar da gündeme geldi. Richard Heene’nin televizyon projeleriyle ilgilendiği ve reality show dünyasında yer almak istediği ortaya çıktı.

        Yetkililer ayrıca balonun teknik kapasitesine dair şüpheleri de değerlendirdi. Bazı uzmanlar, balonun küçük bir çocuğun ağırlığını taşımasının zor göründüğünü söyledi.

        Bu detaylar, olayın planlı bir kurgu olabileceği yönündeki şüpheleri daha da güçlendirdi.

        Fotoğrafta 6 yaşındaki Falcon ve annesi görülüyor. Kaynak: AP

        6

        YETKİLİLER OLAYI "ALDATMACA" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

        Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın ardından olayın planlı bir aldatmaca olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında baba Richard Heene suçlamaları kabul etti. Anne Mayumi Heene de yetkilileri yanıltmakla ilgili suçlamaları kabul etti.

        Amerikan basınında olay uzun süre “Balloon Boy hoax” adıyla anıldı. “Hoax” kelimesi İngilizcede planlı aldatmaca ya da sahte olay anlamında kullanılıyor.

        Yetkililere göre amaç; medya ilgisi çekmek, kamuoyunda ün kazanmak ve olası reality show fırsatları elde etmekti.

        Fotoğrafta Mayumi (solda) ve Richard Heene, avukat Dave Lane (ortada) ile birlikte 13 Kasım 2009 Cuma günü Colorado, Fort Collins'teki bölge mahkemesine geliyor. Kaynak: AP

        7

        AİLE YILLAR SONRA FARKLI BİR HİKÂYE ANLATTI

        Olay yıllar boyunca büyük ölçüde “medya sahtekârlığı” örneği olarak hatırlandı. Ancak aile ilerleyen yıllarda bu anlatıya itiraz etmeye başladı.

        Falcon Heene büyüdüğünde verdiği röportajlarda, olayın medyada tek taraflı anlatıldığını savundu. Baba Richard Heene de suçlamaları baskı altında kabul ettiğini söyledi.

        Aile, o gün gerçekten çocuklarının balonun içinde olabileceğine inandıklarını öne sürdü. Ancak olayın resmî ve hukuki sonucu değişmedi. Kamuoyunda baskın görüş hâlâ olayın planlı bir aldatmaca olduğu yönünde kabul ediliyor.

        Yıllar sonra yayınlanan belgeseller ve röportajlar da olayın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak aradan geçen zamana rağmen Balloon Boy vakası hâlâ tam anlamıyla kapanmış bir tartışma olarak görülmüyor.

        Fotoğrafta anne Mayumi Heene ve baba Richard Heene görülüyor. Kaynak: AP

        Haber kaynak: CNN, TIME, The Guardian, Reuters, ABC News

        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        Bayram bitti trafik bitmedi
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
