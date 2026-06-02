Özellikle dijital platformlarda yayınladığı şarkılarla tanınan "Aishe" adıyla bilinen Tuğçe Ayşe Güler’in ölümü şok etkisi yarattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Aishe ile ilgili acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu.

KARDEŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN İHMAL İDDİASI

Aishe'nin kardeşi, ölümün ardından yaptığı açıklamada, tedavi sürecine ilişkin önemli iddialarda bulundu. Paylaşımında, ablasının önce kulak enfeksiyonu geçirdiğini, ardından yüz felci yaşadığını belirten kardeşi, ameliyat sonrası taburcu edilen Aishe'ye uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediğini öne sürdü.

"TEŞHİS KOYAMADILAR"

Kardeşi açıklamasında, fenalaşan Aishe'nin acil servise başvurmasına rağmen "yan etki" denilerek evine gönderildiğini, daha sonra yeniden hastaneye yatırıldığını ancak günlerce teşhis konulamadığını iddia etti. Paylaşımda, "4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi. Daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

"ROMATOLOJİ ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE TANI KOYDU"

Kardeşi ayrıca, Aishe'nin, Behçet hastalığı olabileceğini başından beri dile getirdiğini, ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savunarak, romatoloji bölümünün ölümünden sadece bir gün önce tanı koyduğunu öne sürdü.

İŞTE O AÇIKLAMA...

Sosyal medya paylaşımında tedavi sürecinde ihmaller yaşandığını iddia eden Aishe’nin kardeşinin o açıklaması:

"Ben kardeşiyim. Ablam vefat etti. Başımız sağ olsun.

Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu.

İhmal sonucu yaşandı hepsi. Kortizonu bir anda bıraktırdılar, vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama yan etki diyerek gönderdiler. Tekrar fenalaşınca 2. acilde yatış verdiler ve 4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi. Servisten sonra daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı.

Ben en başından beri Behçet dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiçbir şey yapılmadı ve bizi kandırarak süreci ilerlettiler. Romatoloji, ölümünden 1 gün önce tanı koydu fakat çok geçti ve ihmal edilerek vefat etti.”