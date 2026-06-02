        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi

        ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" söyledi ve İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirtti. Hürmüz'ün açılmasına ilişkin mutabakat zaptının ise "gelecek hafta içinde tamamlanacağını" söyledi. Trump ayrıca yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 07:27 Güncelleme:
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde "bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini" savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.

        Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" iddia etti.

        Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.

        Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti.

        ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.

        TRUMP'TAN İSRAİL VE HİZBULLAH ANLAŞTI PAYLAŞIMI

        ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ve İsrail'in karşılıklı gerilimi azaltma ve çatışmaları hafifletme konusunda anlaştığını, İsrail'in Beyrut'a yönelik bir saldırısını ve İran ile ateşkes görüşmelerinin olası çöküşünü önlediğini söyledi.

        Trump paylaşımında İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü ve her ikisinin de "tüm ateşkesin duracağı" konusunda anlaştığını belirtti.

        "Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek ve yolda olan tüm askerler zaten geri çevrildi. Aynı şekilde, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile çok iyi bir görüşme yaptım ve onlar da tüm ateşkesin duracağı konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.

