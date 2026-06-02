Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var! | Son dakika haberleri

        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!

        İstanbul Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü durağa daldı. Feci olayda 1 kişi ağır yaralandı. Ehliyetsiz sürücünün durağa dalıp adama çarpma anı kameraya yansırken, tedavi altına alınan kişinin oğlu, "Babası suçu üstlenmek istedi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!

        Büyükçekmece'de, 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün durağa dalarak neden olduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre sürücü serbest bırakılırken, tedavi altına alınan adamın oğlu Sercan Koçak, "Riskli bir ameliyat geçiriyor. Bu sorumsuzluğun bedelini tek çeken, babam olmuş oluyor. Tabii bunun cezası olacak. Bütün süreci başlatacağız, arkasında duracağımızı da söylüyorum. Buradan tek temennim adaletin tecelli etmesidir" dedi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        Nuri Koçak
        Nuri Koçak
        REKLAM

        Olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü Tunahan A. (20), ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktığı sırada arkasından gelen bir araç otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunahan A. durağa dalarak otobüs bekleyen Nuri Koçak (55) isimli adama çarptı. Koçak, çarpmanın etkisiyle sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

        Öte yandan, hastaneye kaldırılan Nuri Koçak'ın, yaklaşık 12 saattir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan Tunahan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tunahan A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği ve adli makamlarca ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

        REKLAM

        "BABASI SUÇU ÜSTLENMEK İSTEDİ"

        Kaza hakkında konuşan Nuri Koçak'ın oğlu Sercan Koçak, "Olay 29 Mayıs'ta gerçekleşti. 3 gün önceydi. Ehliyeti olmayan bir arkadaşa ailesi tarafından araç veriliyor. Trafik kurallarının daha önce eğitimini almamış birisi. Kendisi ara bir sokaktan ana caddeye çıkarken, sorumsuzca, etrafına bakmadan, kontrolsüz şekilde caddeye atladığı için arkadan gelen araç kendisine vuruyor. Babam da o sırada kaldırımda otobüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor. Olayı yapar yapmaz olayın şokuyla arabadan aşağı inmiş. Babası daha sonrasında zaten suçu üstlenmek istedi. Ortamda görgü şahitleri vardı. Biz bunu dile getirdiğimizde tekrardan bunun yalan olduğunu beyan ettikten sonra çocuğu şu anda tekrardan almış bulundular" dedi.

        "TEK TEMENNİM ADALETİN TECELLİ ETMESİDİR"

        Konuşmasının devamında hukuki sürecin başlatılacağına değinen Koçak, "20 yaşındaki ehliyetsiz bir arkadaşa ailesi tarafından bu şekilde araç verilip de sokağa çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda, ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var. Otobüs durağında minibüs beklerken, durumu gerçekten ağır. Riskli bir ameliyat geçiriyor. Bu sorumsuzluğun bedelini tek çeken, bedeniyle babam olmuş oluyor. Tabii bunun cezası olacak. Bütün süreci başlatacağız, arkasında duracağımızı da söylüyorum. Buradan tek temennim adaletin tecelli etmesidir" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hayatın İçinden - 31 Mayıs 2026 (Kubat'ın Hayatını Değiştiren "Halkalı Şeker"in İlginç Serüveni)

        Hayatın İçinden'de bu hafta başarılı müzisyen Kubat konuk oluyor. Mehtap Tekin'in sunumuyla Hayatın İçinden Habertürk TV'de.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
        Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!