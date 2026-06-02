        Bakan Akın Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon

        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 27 il ve Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonları hakkında açıklama yaptı. İstanbul merkezli 27 ilde 114 kişiye, Nevşehir merkezli 28 ilde 107 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İki il merkezli operasyonlarda toplam 70 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 08:56 Güncelleme:
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturmasında, 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığıyla güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        "İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

        "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesiyle birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır."

        Başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kabine Beştepe'de toplanıyor

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ABD-İran müzakereleri, Terörsüz Türkiye süreci ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin temin edilmesi gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

